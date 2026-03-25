AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Дефіцит газу в Європі: запаси у сховищах впали до найнижчого рівня за чотири роки

Європа зіткнулася з майже порожніми газовими запасами / Depositphotos

Європа розпочне сезон накопичення газу з вичерпаними резервами у ключових сховищах, а це означає, що їй доведеться ще більше конкурувати з азійськими покупцями за забезпечення поставок ресурсу. Загальний обсяг газових сховищ континенту заповнений приблизно на 28%, що є найнижчим показником для цієї пори з 2022 року. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

За даними Gas Infrastructure Europe, в окремих країнах показники ще нижчі: голландські об’єкти заповнені на 6%, що є мінімумом з 2010 року, а німецькі — на 22%.

Поточна ситуація посилюється війною в Ірані. Конфлікт призвів до скорочення світових постачань та зростання ф’ючерсів на європейський газ більш ніж на 55%. Додатковим фактором стали новини про значні пошкодження газових об’єктів Катару минулого тижня, що стимулювало укладання довгострокових контрактів у Європі.

Комісар з питань енергетики Європейського Союзу Ден Йоргенсен у своєму листі закликав держави-члени розпочати заповнення сховищ якомога раніше. Він зазначив: "Уряди повинні знизити цільові показники заповнення сховищ до 80% та максимально використати гнучкість, що пропонує законодавство ЄС".

Мета заклику — уникнути надмірної конкуренції з азійськими покупцями, яка може спричинити подальше зростання цін протягом літа.

Через Ормузьку протоку проходить значна частина сировини, і її блокування порушує стабільні енергетичні потоки. Європейським країнам доведеться закуповувати додаткові вантажі зрідженого природного газу (ЗПГ) для поповнення резервуарів, конкуруючи за обмежені обсяги палива на світовому ринку. Наразі сезонні розбіжності цін починають змінюватися, що робить процес заповнення сховищ економічно обґрунтованим для компаній.

Ситуація в Україні

Україна вже почала закачувати газ до підземних сховищ, готуючись до наступного опалювального сезону. Наша країна щоденно імпортує в середньому 25-26 млн кубометрів газу — переважно з Угорщини та Польщі.

Станом на 17 березня підземні сховища України, одні з найбільших у Європі, вже були заповнені майже на 16%. В Міненерго заявили, що мають намір розпочати опалювальний сезон 2026-2027 рр. із запасами газу щонайменше 13 млрд кубометрів — приблизно стільки ж, скільки у попередньому сезоні.

Автор:
Тетяна Ковальчук