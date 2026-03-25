Дефіцит газу в Європі: запаси у сховищах впали до найнижчого рівня за чотири роки

Європа розпочне сезон накопичення газу з вичерпаними резервами у ключових сховищах, а це означає, що їй доведеться ще більше конкурувати з азійськими покупцями за забезпечення поставок ресурсу. Загальний обсяг газових сховищ континенту заповнений приблизно на 28%, що є найнижчим показником для цієї пори з 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

За даними Gas Infrastructure Europe, в окремих країнах показники ще нижчі: голландські об’єкти заповнені на 6%, що є мінімумом з 2010 року, а німецькі — на 22%.

Поточна ситуація посилюється війною в Ірані. Конфлікт призвів до скорочення світових постачань та зростання ф’ючерсів на європейський газ більш ніж на 55%. Додатковим фактором стали новини про значні пошкодження газових об’єктів Катару минулого тижня, що стимулювало укладання довгострокових контрактів у Європі.

Комісар з питань енергетики Європейського Союзу Ден Йоргенсен у своєму листі закликав держави-члени розпочати заповнення сховищ якомога раніше. Він зазначив: "Уряди повинні знизити цільові показники заповнення сховищ до 80% та максимально використати гнучкість, що пропонує законодавство ЄС".

Мета заклику — уникнути надмірної конкуренції з азійськими покупцями, яка може спричинити подальше зростання цін протягом літа.

Через Ормузьку протоку проходить значна частина сировини, і її блокування порушує стабільні енергетичні потоки. Європейським країнам доведеться закуповувати додаткові вантажі зрідженого природного газу (ЗПГ) для поповнення резервуарів, конкуруючи за обмежені обсяги палива на світовому ринку. Наразі сезонні розбіжності цін починають змінюватися, що робить процес заповнення сховищ економічно обґрунтованим для компаній.

Ситуація в Україні

Україна вже почала закачувати газ до підземних сховищ, готуючись до наступного опалювального сезону. Наша країна щоденно імпортує в середньому 25-26 млн кубометрів газу — переважно з Угорщини та Польщі.

Станом на 17 березня підземні сховища України, одні з найбільших у Європі, вже були заповнені майже на 16%. В Міненерго заявили, що мають намір розпочати опалювальний сезон 2026-2027 рр. із запасами газу щонайменше 13 млрд кубометрів — приблизно стільки ж, скільки у попередньому сезоні.