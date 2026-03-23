Протягом десяти днів світ опиниться на порозі газового колапсу через зупинку поставок із Перської затоки – FT

Світ на порозі газового колапсу / Depositphotos

Постачання скрапленого природного газу з Перської затоки можуть різко припинитися протягом найближчих десяти днів — з регіону вже вийшли останні танкери.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Катар, що забезпечує близько п'ятої частини світового виробництва СПГ, зупинив експорт після блокування Ормузької протоки, а завод у Рас-Лаффані отримав значні пошкодження. На цьому фоні ціни на газ в Азії та Європі почали зростати.

Як зазначає FT, багато партій було завантажено ще до початку війни, тому наслідки зупинки поставок країни відчувають тільки зараз. Імпортерам доведеться або платити "захмарні ціни" за СПГ із США, або переходити на інші види палива, або скорочувати споживання.

В Азію очікується лише одна партія СПГ із регіону, до Європи – шість.

Особливо вразливий Пакистан, де майже весь імпорт припадав на Катар. За словами глави Pakistan GasPort Ікбала Ахмеда, "запаси вичерпаються. Ми не знаємо, коли прибуде наступна партія". Термінали в країні вже скоротили роботу до однієї шостої від звичайного рівня та можуть повністю зупинитися до кінця місяця.

Бангладеш стикається з аналогічними проблемами - влада вже вводить обмеження, включаючи закриття університетів. 

Китай та Японія, за даними трейдерів, розраховують на спотовий ринок і за необхідності готові повертатися до вугілля та атомної енергії.

Тайвань забезпечив постачання лише до кінця квітня, а при збереженні блокади протоки експерти очікують на дефіцит влітку.

При цьому ціна на природний газ у Європі зросла на 35% і сягнула позначки 67,35 євро за мегават-годину. З моменту початку військового конфлікту вартість палива збільшилася більше ніж удвічі.

Автор:
Світлана Манько