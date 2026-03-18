Тайвань відмовив Китаю у "мирному возз'єднанні" і забезпеченні енергоносіями на тлі війни на Близькому Сході

Китай запропонував Тайваню "мирне возз'єднання" та енергетичну стабільність завдяки постачанню палива, але острів відмовився і вирішив закуповувати більше газу у США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що представник китайського Управління у справах Тайваню заявив, що "мирне возз'єднання" забезпечить найкращий захист енергетичної та ресурсної безпеки острова за підтримки "сильної батьківщини".

"Ми готові забезпечити співвітчизникам на Тайвані стабільну та надійну енергетичну та ресурсну безпеку, щоб вони могли жити краще", - сказав Чень Біньхуа.

Але влада Тайваню, яка раніше отримувала третину свого скрапленого газу із Катару та не закуповувала енергоресурси у Китаю, відповіла, що вона забезпечила альтернативні поставки на найближчі місяці, у тому числі із США.

Президент Тайваню Лай Чін-де заявив, що постачання енергоносіїв на цей і наступний місяці гарантовано, а з червня імпортуватиметься більше американського газу.

"Тайвань застосував диверсифікований та багатоджерельний стратегічний підхід до імпорту енергоносіїв", – наголосив Лай Чін-де.

У лютому США і Тайвань уклали торговельну угоду, що передбачає поставки американського скрапленого природного газу і нафти на загальну суму понад 44 мільярди доларів.

Нагадаємо, Катар 4 березня повністю припинив виробництво скрапленого газу через атаки Ірану, а повернення до нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць.

При цьому ціни на природний газ зросли на 30%, оскільки війна на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки та порушувати поставки морським транспортом.