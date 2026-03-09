Ціни на газ у Європі зросли на 30% через блокування поставок: як це вплине на ринок

Ціни на європейський природний газ зросли на 30%, оскільки війна на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки та порушувати поставки морським транспортом.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Європа опинилася у вразливому становищі, оскільки завершує опалювальний сезон із виснаженими запасами у підземних резервуарах.

Це означає, що цього літа їй доведеться купувати більше вантажів зрідженого природного газу (ЗПГ), щоб їх поповнити, конкуруючи з покупцями в Азії за обмежений пул поставок, якщо потоки з Близького Сходу не зможуть досягти світових ринків.

Ситуація ускладнюється тим, що європейські покупці вимушені конкурувати за обмежені ресурси з Азією в умовах, коли традиційні потоки палива з Близького Сходу фактично заблоковані.

Ціни на газ у Європі

За даними ExPro, ф’ючерсні ціни Front Month (ресурс квітня) на природний газ на нідерландському хабі TTF на відкритті торгів у понеділок 9 березня різко зросли до €68,6/MWh, найвищого рівня за три роки, з січня 2023. Про це свідчать дані торгів, передає ExPro.

У порівнянні з рівнем закриття у п’ятницю ціни на газ у Європі зросли на 29%. При перерахунку вартість газу становить $840/тис. куб м. У першу годину торгів ціни дещо знизилися – до €62,2/MWh, на 16,5% вище, ніж у п’ятницю.

Європейські сховища заповнені на 29,4% станом на 7 березня.

Прогноз аналітиків

Енергетичні стратеги очікують, що перебої в ланцюжках постачання можуть тривати близько трьох місяців. Найбільше занепокоєння викликає ситуація в Катарі, який є одним із найбільших експортерів ЗПГ у світі.

Зупинка виробництва в цій країні здатна повністю ліквідувати прогнозований раніше надлишок газу на світовому ринку.

Аналітики Morgan Stanley попереджають, що продовження перебоїв у Катарі терміном більше ніж на місяць неминуче призведе до гострого фізичного дефіциту палива.

Очікується, що поставки ЗПГ не відновляться до кінця березня, а процес їхнього поступового повернення до норми триватиме протягом майже всього квітня.

Тривала нестабільність на енергетичних ринках посилює інфляційний тиск на світову економіку.

"Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому ланцюжку створення вартості енергії. Ми очікуємо, що перебої з постачанням триватимуть близько трьох місяців", – сказалаФлоренс Шміт, енергетичний стратег Rabobank.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на газ у Європі підскочили на 75%, досягнувши багаторічного максимуму. Зростання відбувається через те, що запаси в сховищах є незвично низькими, а регіону потрібно влітку імпортувати значні обсяги скрапленого газу, щоб поповнити їх перед наступною зимою.

На внутрішньому ринку України ціна природного газу зросла на 20%. Станом на 3 березня вартість ресурсу досягла позначки 27 800 грн за тисячу кубічних метрів з урахуванням ПДВ. Цей показник є рекордним з червня 2025 року. У валютному еквіваленті ціна становить 536 доларів за тисячу кубометрів.