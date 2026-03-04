На тлі війни на Близькому Сході вартість газу в Україні досягла максимуму з червня 2025 року

На внутрішньому ринку України ціна природного газу зросла на 20%. Станом на вівторок вартість ресурсу досягла позначки 27 800 грн за тисячу кубічних метрів з урахуванням ПДВ. Цей показник є рекордним з червня 2025 року. У валютному еквіваленті ціна становить 536 доларів за тисячу кубометрів без ПДВ або €43,2/MWh.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія Еxpro.

При цьому в країнах Європи зафіксовано вищу вартість газу на рівні 65,5 євро/MWh, що є трирічним максимумом. Таким чином, ресурс на європейських хабах наразі дорожчий за український.

Причини росту

Зміна цінових показників зумовлена подіями на Близькому Сході. Військова операція США та Ірану призвела до збоїв у логістиці скрапленого природного газу. Катар призупинив виробництво палива, а ОАЕ припинили експорт через атаки на танкери в Ормузькій протоці. Скорочення пропозиції на світовому ринку спровокувало стрибок цін у Європі, що прямо вплинуло на українські котирування.

На внутрішню ситуацію додатково впливає фактор дефіциту пропозиції. Більшість приватних видобувних підприємств реалізували запаси на березень ще у лютому. Основними продавцями на "Українській енергетичній біржі" зараз виступають компанії "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння". Остання реалізувала березневий ресурс за ціною 27 840 грн за тисячу кубометрів. Одночасно зберігається активний попит з боку трейдерів, які вчасно не забезпечили необхідні обсяги палива на поточний місяць.

Нагадаємо, 26 січня відбулися аукціони з бронювання місячних потужностей для імпорту природного газу до України спільними маршрутами Route 1, 2 та 3, якими блакитне паливо може надходити з Греції до України.