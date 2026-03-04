На фоне войны на Ближнем Востоке стоимость газа в Украине достигла максимума с июня 2025 года

На внутреннем рынке Украины цена на природный газ выросла на 20%. На вторник стоимость ресурса достигла отметки 27 800 грн за тысячу кубических метров с учетом НДС. Этот показатель рекордный с июня 2025 года. В валютном эквиваленте цена составляет 536 долларов за тысячу кубометров без НДС или в €43,2/MWh.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания Еxpro.

При этом в странах Европы зафиксирована более высокая стоимость газа на уровне 65,5 евро/MWh, что является трехлетним максимумом. Таким образом, ресурс на европейских хабах сейчас дороже украинского.

Причины роста

Смена ценовых показателей обусловлена событиями на Ближнем Востоке. Военная операция США и Ирана привела к сбоям в логистике сжиженного природного газа. Катар приостановил производство топлива, а ОАЭ прекратили экспорт из-за атак на танкеры в Ормузском проливе. Сокращение предложения на мировом рынке спровоцировало скачок цен в Европе, что прямо повлияло на украинские котировки.

На внутреннюю ситуацию влияет фактор дефицита предложения. Большинство частных добывающих предприятий реализовали запасы на март еще в феврале. Основными продавцами на "Украинской энергетической бирже" сейчас выступают компании "Укрнефть" и "Укрнефтебурение". Последняя реализовала мартовский ресурс по цене 27 840 грн за тысячу кубометров. Одновременно сохраняется активный спрос со стороны трейдеров, вовремя не обеспечивших необходимые объемы топлива на текущий месяц.

Напомним, 26 января состоялись аукционы по бронированию месячных мощностей для импорта природного газа в Украину общими маршрутами Route 1, 2 и 3, по которым голубое топливо может поступать из Греции в Украину.