Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Наличный курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Импорт газа из Греции: бронирование мощностей на февраль стало минимальным

газопровод
Бронирование мощностей для импорта газа на февраль с Юга – минимальные / Depositphotos

26 января прошли аукционы по бронированию месячных мощностей для импорта природного газа в Украину общими маршрутами Route 1, 2 и 3, по которым голубое топливо может поступать из Греции в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что единственным маршрутом, где были забронированы мощности на импорт, стал Route 1. На февраль забронировали около 4,5 тыс. куб м в сутки мощностей или почти 130 тыс. куб м в месяц.

Отраслевые эксперты подчеркивают, что это минимальный объем, поскольку для бронирования было предложено 2,13 млн куб м мощностей в сутки.

В то же время мощности по маршрутам Route 2 (с греческого LNG терминала Alexandrupolis) и Route 3 (с точки входа с TAP, азербайджанский газ) забронированы не были. До бронирования предлагали по 2,3 млн. куб. м в сутки мощностей по каждому из этих маршрутов.

"Отсутствие спроса на мощности Южного направления связано с относительно высокими тарифами на импорт, сравнивая с Польшей и Венгрией. Кроме того, коммерческий спрос на импортный природный газ в Украине отсутствует, поскольку цены на внутреннем рынке опустились ниже европейских цен ", - объясняют аналитики.

Отметим, Route 1 предназначен для совместного бронирования мощностей для импорта газа из греческого терминала LNG Revithoussa в Украину. Маршрут работал в июле 2025 года.

На январь мощности не бронировали. В 2025 году по Route 1 Украина импортировала около 70 млн куб м природного газа.

Напомним, Украина совместно с европейскими партнерами запустила два новых стратегических маршрута для импорта газа - Route 2 и Route 3. Это часть масштабной инициативы "Вертикальный коридор". Route 2 предназначен для импорта LNG из греческого терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут Route 3 ориентирован на импорт газа из Азербайджана.


Автор:
Светлана Манько