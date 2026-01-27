Импорт газа из Греции: бронирование мощностей на февраль стало минимальным

26 января прошли аукционы по бронированию месячных мощностей для импорта природного газа в Украину общими маршрутами Route 1, 2 и 3, по которым голубое топливо может поступать из Греции в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что единственным маршрутом, где были забронированы мощности на импорт, стал Route 1. На февраль забронировали около 4,5 тыс. куб м в сутки мощностей или почти 130 тыс. куб м в месяц.

Отраслевые эксперты подчеркивают, что это минимальный объем, поскольку для бронирования было предложено 2,13 млн куб м мощностей в сутки.

В то же время мощности по маршрутам Route 2 (с греческого LNG терминала Alexandrupolis) и Route 3 (с точки входа с TAP, азербайджанский газ) забронированы не были. До бронирования предлагали по 2,3 млн. куб. м в сутки мощностей по каждому из этих маршрутов.

"Отсутствие спроса на мощности Южного направления связано с относительно высокими тарифами на импорт, сравнивая с Польшей и Венгрией. Кроме того, коммерческий спрос на импортный природный газ в Украине отсутствует, поскольку цены на внутреннем рынке опустились ниже европейских цен ", - объясняют аналитики.

Отметим, Route 1 предназначен для совместного бронирования мощностей для импорта газа из греческого терминала LNG Revithoussa в Украину. Маршрут работал в июле 2025 года.

На январь мощности не бронировали. В 2025 году по Route 1 Украина импортировала около 70 млн куб м природного газа.

Напомним, Украина совместно с европейскими партнерами запустила два новых стратегических маршрута для импорта газа - Route 2 и Route 3. Это часть масштабной инициативы "Вертикальный коридор". Route 2 предназначен для импорта LNG из греческого терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут Route 3 ориентирован на импорт газа из Азербайджана.



