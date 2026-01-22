Цены на газ в Европе достигли максимума за восемь месяцев, а в США – взлетели до уровня 2022 года

В последние дни цены на природный газ демонстрируют стремительный рост, прибавляя почти по 10% стоимости ежедневно. 22 января 2026 года европейские хабы зафиксировали восьмимесячный максимум, а в США цены взлетели на уровень, которого не было с 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Европа: хранилища пустеют

На главном европейском хабе TTF цена подскочила до €41,8/MWh. Это на 18% больше, чем было в начале недели. На цены влияет ряд факторов:

погода – обновленные прогнозы обещают резкое похолодание уже на следующей неделе. Это заставляет рынок нервничать, ведь спрос на отопление вырастет мгновенно ;

– обновленные прогнозы обещают резкое похолодание уже на следующей неделе. Это заставляет рынок нервничать, ведь спрос на отопление вырастет мгновенно пустые хранилища — европейские запасы газа заполнены только на 48%. Это на 11,4 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году. Такой дефицит на фоне зимы вызывает опасения по обеспечению ресурсом до конца сезона ;

— европейские запасы газа заполнены только на 48%. Это на 11,4 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году. Такой дефицит на фоне зимы вызывает опасения по обеспечению ресурсом до конца сезона г еополитика — неоднозначные заявления США по поводу Гренландии спровоцировали опасения относительно новой торговой войны. Поскольку американский сжиженный газ (LNG) сейчас является опорой для Европы, любые намеки на конфликт заставляют цены идти вверх.

Рост цен на газ в США

В Соединенных Штатах ситуация не менее напряженная. На Henry Hub цены подскочили на 10% за сутки, достигнув $5,51/MMBtu.

Главным фактором удорожания стал мороз на юге страны. Экстремальные температуры угрожают физической остановке добычи. На фоне холодной погоды в других регионах, прежде всего в Европе, спрос на американский LNG остается на высоком уровне, поэтому внутренний спрос на газ в США растет, что отражается в ценах.

Ситуация в Украине

В прошлом году больше газа поступило в Украину из Венгрии и Польши, которые остаются самыми дешевыми маршрутами для импорта. Импорт газа также шел из Словакии и Трансбалканского направления, где заработал общий маршрут бронирования мощностей – Маршрут 1 (Route 1).

Крупнейшим импортером газа в 2025 году была государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" - более 5,5 млрд куб. Кроме того, газ импортировали государственная компания "Оператор ГТС Украины" и частные компании.

Пока Украине не хватает 100 млн долларов на импорт газа, необходимого для прохождения отопительного сезона. Несмотря на наличие 13,2 млрд куб. м в хранилищах, стране нужно закупить еще 4 млрд куб. м топлива, чтобы гарантировать стабильное тепло в домах.