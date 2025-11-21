Украина намерена увеличить импорт газа по Трансбалканскому коридору – Reuters

В пятницу, 21 ноября, Украина резко увеличит импорт газа через трансбалканский маршрут. Решение принято с целью замещения объемов, утраченных в результате российских атак, о чем свидетельствуют данные транзитных операторов. Этот коридор соединяет Украину с терминалами СПГ в Греции через Молдову, Румынию и Болгарию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Как пишет агентство, атаки дронов и ракет на инфраструктуру за последние месяцы лишили Киев минимум половины собственной добычи газа. Это вынудило страну импортировать дополнительные 4 миллиарда кубических метров газа в течение зимнего отопительного сезона для компенсации дефицита.

Данные оператора показали, что в пятницу Украина ожидает импортировать по этому маршруту 2,28 миллиона кубических метров газа, тогда как в четверг этот объем составлял 1,28 миллиона. Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому маршруту, который проходит через Молдову, Румынию и Болгарию, в начале ноября после резкого усиления российских обстрелов.

Основные направления импорта

Согласно тем же данным, Украина планировала импортировать около 23 млн куб. м газа из всех источников в пятницу. В этот объем входят почти 10 млн куб. м из Венгрии, около 9 млн. куб. м из Польши и около 4,8 млн. куб. м из Словакии.

Эти объемы соответствуют показателям, зафиксированным с октября. Украина использует газ преимущественно для отопления зданий и производства электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме

Потеря газа происходит на фоне продолжающихся проблем в электроэнергетике. По состоянию на 20 ноября более 400 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Россия нанесла еще несколько ударов по энергетическим объектам на востоке страны в ночь на пятницу, сообщил национальный оператор энергосети "Укрэнерго".

Кроме того, в этом месяце украинский сектор ядерной энергетики пострадал от событий, которые привели к освобождению министров энергетики и юстиции страны.

Напомним, в начале ноября Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору на фоне резкого усиления российских атак на газовую и энергетическую инфраструктуру страны.

Трансбалканский коридор не использовался в сентябре и октябре, а до этого работал только в июле и августе.