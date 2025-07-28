Украина впервые получит азербайджанский газ через Трансбалканский коридор

Группа "Нефтегаз" подписала первое в истории соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией Socar Energy Ukraine, входящей в группу Socar.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз группы "Нафтогаз".

Помимо подписания соглашения, впервые происходит тестовая поставка газа по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария – Румыния – украинская граница.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул стратегическую важность этого события.

"Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников и укрепления энергетической безопасности Украины", - отметил он.

"Нафтогаз" выразил благодарность президенту Украины, правительству и Министерству энергетики Украины за поддержку и содействие в заключении этого соглашения, а также коллегам из Азербайджана за доверие.

Ранее группа "Нефтегаз" заключила новый контракт с польской компанией Orlen Group о поставках в Украину партии 140 млн куб. м сжиженного газа из США. Это уже четвертое соглашение "Нефтегаза" с польским Orlen. В рамках этих соглашений законтрактовано 440 млн куб. м LNG для нужд следующего отопительного сезона.