Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна вперше розпочала отримувати азербайджанський газ через Трансбалканський коридор

газ
Україна вперше розпочала імпорт азербайджанського газу Трансбалканським маршрутом

Група "Нафтогаз" підписала першу в історії угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Socar Energy Ukraine, що входить до групи Socar. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз групи "Нафтогаз".

Окрім підписання угоди, вперше відбувається тестова поставка газу Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон. 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підкреслив стратегічну важливість цієї події.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив він.

"Нафтогаз" висловив подяку президентові України, уряду та Міністерству енергетики України за підтримку та сприяння в укладенні цієї угоди, а також колегам з Азербайджану за довіру.

Раніше група "Нафтогаз" уклала новий контракт з польською компанією Orlen Group про постачання в Україну партії 140 млн куб. м скрапленого газу зі США. Це вже четверта угода "Нафтогазу" з польським Orlen. Загалом в рамках цих угод законтрактовано 440 млн куб. м LNG для потреб наступного опалювального сезону.

Автор:
Тетяна Бесараб