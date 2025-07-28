Україна вперше розпочала отримувати азербайджанський газ через Трансбалканський коридор

Група "Нафтогаз" підписала першу в історії угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Socar Energy Ukraine, що входить до групи Socar.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз групи "Нафтогаз".

Окрім підписання угоди, вперше відбувається тестова поставка газу Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підкреслив стратегічну важливість цієї події.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив він.

"Нафтогаз" висловив подяку президентові України, уряду та Міністерству енергетики України за підтримку та сприяння в укладенні цієї угоди, а також колегам з Азербайджану за довіру.

Раніше група "Нафтогаз" уклала новий контракт з польською компанією Orlen Group про постачання в Україну партії 140 млн куб. м скрапленого газу зі США. Це вже четверта угода "Нафтогазу" з польським Orlen. Загалом в рамках цих угод законтрактовано 440 млн куб. м LNG для потреб наступного опалювального сезону.