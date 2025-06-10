Німеччина домовилась з Азербайджаном про поставки газу: держкомпанії писали 10-річний контракт

Німецька державна компанія SEFE (Securing Energy for Europe) та державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки SOCAR 10 червня підписали контракт на закупівлю природного газу на наступні десять років. Постачання природнього палива розпочнеться у 2025 році.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу SEFE.

У компанії зазначили, що річний обсяг поставок газу до Німеччини поступово збільшуватиметься до 15 терават-годин, що становить близько 1,5 млрд кубометрів. Це партнерство підтримуватиме інвестиції у виробництво та інфраструктуру, такі як газові компресори, збільшуючи обсяги трубопровідного газу, що надходить до Європи, і тим самим забезпечуючи безпеку поставок на континент.

"Цей довгостроковий контракт є свідченням міцних відносин між Німеччиною та Азербайджаном. Завдяки цьому партнерству ми створюємо новий маршрут для значних обсягів газу, які надходитимуть до Європи, тим самим диверсифікуючи наш портфель та підвищуючи безпеку постачання нашим клієнтам", — заявив генеральний директор SEFE Егберт Леге.

Ровшан Наджаф, президент SOCAR, у свою чергу зазначив: "Ця угода знаменує собою ще одну важливу віху у постійній відданості SOCAR зміцненню енергетичної безпеки Європи. Поставляючи надійні та суттєві обсяги природного газу в SEFE, ми зміцнюємо партнерство між Азербайджаном та Німеччиною, вносячи позитивний внесок у цілі диверсифікації енергетики Європи та сталого зростання. SOCAR".

Нагадаємо, заповненість європейських підземних сховищ газу (ПСГ) 5 червня перевищила 50%. Не дивлячись на те, що темпи закачування в останні тижні зросли, запаси у сховищах станом на 5 червня все ще на 17% нижчі за середній показник наповнення за останні п'ять років.