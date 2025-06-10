Європейські газосховища заповнені на понад 50%: запаси блакитного палива найнижчі за останні п'ять років

Заповненість європейських підземних сховищ газу (ПСГ) 5 червня перевищила 50%. Не дивлячись на те, що темпи закачування в останні тижні зросли, запаси у сховищах станом на 5 червня все ще на 17% нижчі за середній показник наповнення за останні п'ять років.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на консалтингову компанію ExPro.

У сховищах зберігається 53,7 млрд куб м природного газу. У порівнянні з минулим роком у європейських сховищах знаходиться на 22 млрд куб м або на 29% менше газу.

За перші 5 днів червня до європейських сховищ закачано 2 млрд куб м природного газу, в 1,8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Впродовж травня закачування газу до європейських ПСГ склало 10,4 млрд куб м, що на 18% більше, ніж у травні минулого року.

Враховуючи нижчі запаси газу в сховищах, ніж у минулі роки, Європа потребує більших обсягів закачування газу до початку наступного опалювального сезону. Основна частина додаткових обсягів закачування наразі здійснюється за рахунок збільшеного імпорту зрідженого природнього газу (LNG), який у квітні-травні зріс на 20% у порівнянні з минулим роком.

За оцінками аналітиків незалежного агентства при Міністерстві енергетики США EIA, з урахуванням потреб у вищому рівні закачування, зменшення поставок трубопровідного газу з Росії та збільшення експорту з ЄС до України, Європі може знадобитися додатково 20-25 млрд куб м LNG у період з квітня по жовтень у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, за даними платформи GIE, станом на кінець травня рівень наповненості українських підземних сховищ газу (ПСГ) становив 6,72%. Це найнижчий показник за всю історію спостережень.