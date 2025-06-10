Европейские газохранилища заполнены более чем на 50%: запасы голубого топлива самые низкие за последние пять лет

Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) 5 июня превысила 50%. Несмотря на то, что темпы закачки в последние недели выросли, запасы в хранилищах по состоянию на 5 июня все еще на 17% ниже среднего показателя наполнения за последние пять лет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на консалтинговую компанию ExPro.

В хранилищах хранится 53,7 млрд куб. м природного газа. По сравнению с прошлым годом в европейских хранилищах находится на 22 млрд куб. м или на 29% меньше газа.

За первые 5 дней июня в европейские хранилища закачано 2 млрд куб м природного газа, в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение мая закачка газа в европейские ПХГ составила 10,4 млрд куб м, что на 18% больше, чем в мае прошлого года.

Учитывая более низкие запасы газа в хранилищах, чем в прошлые годы, Европа нуждается в больших объемах закачки газа до начала следующего отопительного сезона. Основная часть дополнительных объемов закачки осуществляется за счет увеличенного импорта сжиженного природного газа (LNG), который в апреле-мае вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

По оценкам аналитиков независимого агентства при Министерстве энергетики США EIA, с учетом потребностей в высшем уровне закачки, уменьшения поставок трубопроводного газа из России и увеличения экспорта из ЕС в Украину, Европе может потребоваться дополнительно 20-25 млрд куб м LNG в период с апреля по октябрь по сравнению с прошлым годом.

Напомним, по данным платформы GIE, по состоянию на конец мая уровень наполненности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) составлял 6,72 %. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.