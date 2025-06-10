Объемы газа в подземных хранилищах находятся на историческом минимуме – Макогон

По данным платформы GIE, по состоянию на конец мая уровень наполненности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) составил 6.72%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил экс-председатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Исторический минимум газа в ПХГ Украины

Так, по состоянию на конец мая в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) хранилось только 2.02 млрд м³ активного газа (или 6.62 млрд м³ с учетом 4.6 млрд м³ не подлежащего отбору буферного активного газа).

С начала закачки (17 апреля) в ПХГ было закачано 1.396 млрд м³. Среднесуточный объем закачки – 31.7 млн м³, а в последнюю неделю мая – уже 43.5 млн м³/сутки.

"При сохранении нынешних темпов, до 1 ноября в хранилищах будет только 12.8 млрд м³ (с учетом 4.6 млрд м³ буферного газа), что на 800 млн м³ меньше прошлогоднего плана (13.6 млрд м³) — это создает риски для прохождения зимы 2025/26", — подчеркнул Макогон.

Как избежать дефицита

По мнению эксперта, во избежание дефицита нужно увеличить темпы закачки по меньшей мере до 50–52 млн м³/сутки. Это возможно только из-за увеличения импорта газа.

Макогон сообщил, что на прошлой неделе средний объем импорта составлял всего 16.7 млн м3/д. В мае было импортировано 501 млн. м3 (54% через Венгрию, 33% через Польшу и 12% через Словакию).

Европа имеет газ

Макогон отмечает, что в мае в ЕС было импортировано рекордные 12.75 млрд м³ СПГ, а регазификационные мощности ЕС загружены только на 53%, поэтому есть пространство для роста поставок, в том числе и в Украину.

"Мощности импорта из Венгрии и Польши на ближайший месяц полностью забронированы. Из Словакии на июль забронировано только 2.08 млн м³/сутки из доступных 42 млн м³, то есть есть возможность для увеличения импорта", — подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что в настоящее время цена газа на европейских хабах составляет $420 за 1 000 м³. Для сравнения: в феврале 2025 года, когда "Нафтогаз" осуществлял экстренный импорт, цена достигала $590 за 1 000 м³.

Макогон усматривает основную проблему в импорте газа в недостатке финансирования "Нафтогаза".

"Несмотря на анонсированные планы по привлечению 400 млн евро в виде кредитов и грантов, этого недостаточно для покрытия всего необходимого объема импорта. Нужно дополнительное финансирование и уже прямо сейчас", — убежден специалист.

Макогон призвал Министерство энергетики четко определить плановый объем закачки газа на следующую зиму.

Также он считает, что добытчикам газа (частным и государственным) нужно инвестировать и в защитные сооружения, потому что враг может снова ударить по газовой инфраструктуре.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа до апреля 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.