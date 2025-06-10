Обсяги газу у підземних сховищах перебувають на історичному мінімумі – Макогон

За даними платформи GIE, станом на кінець травня рівень наповненості українських підземних сховищ газу (ПСГ) становив 6.72%. Це найнижчий показник за всю історію спостережень.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

Історичний мінімум газу у ПСГ України

Так, станом на кінець травня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалося лише 2.02 млрд м³ активного газу (або 6.62 млрд м³ з урахуванням 4.6 млрд м³ буферного активного газу, який не підлягає відбору) .

Від початку закачування (17 квітня) до ПСГ було закачано 1.396 млрд м³. Середньодобовий обсяг закачування — 31.7 млн м³, а в останній тиждень травня — вже 43.5 млн м³/добу.

"За збереження нинішніх темпів, до 1 листопада у сховищах буде лише 12.8 млрд м³ (з урахуванням 4.6 млрд м³ буферного газу), що на 800 млн м³ менше, ніж минулорічний план (13.6 млрд м³) — це створює ризики для проходження зими 2025/26", - наголосив Макогон.

Як уникнути дефіциту

На думку експерта, щоб уникнути дефіциту, потрібно збільшити темпи закачування щонайменше до 50–52 млн м³/добу. Це можливо лише через збільшення імпорту газу.

Макогон повідомив, що на минулому тижні середній обсяг імпорту складав лише 16.7 млн м3/д. У травні було імпортовано 501 млн м3 (54% через Угорщину, 33% через Польшу та 12% через Словаччину).

Європа має газ

Макогон зауважує, що у травні до ЄС було імпортовано рекордні 12.75 млрд м³ СПГ, а регазифікаційні потужності ЄС завантажені лише на 53%, тому є простір для зростання постачань, у тому числі і в Україну.

"Потужності імпорту з Угорщини та Польщі на найближчий місяць повністю заброньовані. Із Словаччини на липень заброньовано лише 2.08 млн м³/добу з доступних 42 млн м³, тобто є можливість для збільшення імпорту", - підкреслює експерт.

Він додає, що наразі ціна на газ на європейських хабах становить $420 за 1 000 м³. Для порівняння: у лютому 2025, коли "Нафтогаз" здійснював екстрений імпорт, ціна сягала $590 за 1 000 м³.

Макогон вбачає основну проблему в імпорті газу у нестачі фінансування "Нафтогазу".

"Попри анонсовані плани щодо залучення 400 млн євро у вигляді кредитів і грантів, цього недостатньо для покриття всього необхідного обсягу імпорту. Потрібне додаткове фінансування і вже прямо зараз", - переконаний фахівець.

Макогон закликав Міністерство енергетики чітко визначити плановий обсяг закачування газу на наступну зиму.

Також він вважає, що видобувникам газу (приватним та державним) потрібно інвестувати і у захисні споруди, бо ворог знову може вдарити по газовій інфраструктурі.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу до квітня 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.