Підготовка до зими: імпорт газу та закачування до сховищ

Україна вже понад місяць здійснює активну підготовку до наступної зими, накопичуючи природний газ у підземних сховищах. Минулий опалювальний сезон 2024-2025 років став найскладнішим в українській історії, а запаси газу в підземних сховищах наприкінці сезону відбору були найнижчими в історії. Так, в українських ПСГ 16 квітня зберігалося менш як 5,41 млрд куб. газ, з яких активного газу, який можна відібрати зі сховищ – майже 670 мільйонів кубометрів. Решта — це буферний газ (в тому числі активний газ довгострокового зберігання) та газ на тимчасово окупованих територіях, який не може бути відібраний.

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Зі стартом підготовки до наступного опалювального сезону перед країною постала непроста задача — накопичити достатні обсяги газу в сховищах, щоб пройти зиму 2025-2026 років без обмежень споживачів.

Росія у лютому-березні 2025 року неодноразово атакувала об’єкти українського газовидобутку (причому, як державного, так і приватного), які стали однією з головних цілей російських атак. Такі атаки мали суттєвий вплив на обсяги видобутку газу в лютому, коли на фоні холодної погоди та малих запасів у сховищах, довелося терміново залучати імпорт газу.

Імпорт газу

В лютому обсяги імпорту газу склали 512 мільйонів кубометрів, що стало найвищим значенням за останні 1,5 роки. Водночас, вже у березні-квітні обсяги імпорту скоротилися, через що відбір газу зі сховищ тривав до середини квітня, оскільки внутрішній видобуток не міг задовольнити потреби українського споживання. Варто додати, що споживання газу в першій половині квітня було підвищеним, знову ж таки через холодну погоду.

Що з імпортом зараз? Починаючи з лютого Україна продовжує імпортувати природний газ, хоча обсяги імпорту коливаються. Основна доля в імпорті припадає на державну НАК "Нафтогаз України". До прикладу, у квітні "Нафтогаз" був єдиним імпортером газу до України.

Така ситуація пов’язана з цінами на природний газ в Україні та Європі. Традиційно для останніх років, газ на українському ринку торгується дешевше, ніж у Європі. Це, очевидно, робить імпорт газу з Європи невигідним. Приватні компанії, що будують стратегії на ринкових механізмах, не імпортували дорожчий газ, за доставку якого потрібно заплатити додаткові кошти. З іншої сторони, "Нафтогаз", як компанія, що має забезпечувати стабільне постачання газу для українських споживачів (перш за все субсидованих категорій) імпортує газ навіть за вищими цінами, щоб забезпечити фізичні обсяги ресурсу.

У травні обсяги імпорту газу поступово зростають, перевищуючи 20 мільйонів кубометрів в останні дні. Таким чином, імпорт досягнув найвищого значення з кінця лютого 2025 року. Як і у попередні місяці, основним імпортером є саме "Нафтогаз". Однак, окремі приватні компанії вже у травні імпортували незначні обсяги газу, коли ціни на внутрішньому ринку підіймалися вище європейських. У наступні місяці не виключено, що приватні трейдери продовжать імпорт газу, проте основні обсяги залишаться за "Нафтогазом".

Джерело даних: ExPro

Найдешевші маршрути для імпорту (Угорщина та Польща) використовуються на максимум або майже на максимум доступних гарантованих потужностей, тому з середини травня відновився імпорт зі словацького напрямку, що є дорожчий. Також розглядаються можливості залучення імпорту через Вертикальний коридор з румунського напрямку, однак поки цей маршрут не використовується.

Запаси в сховищах

Запаси газу в українських сховищах поступово зростають на фоні відновлення внутрішнього видобутку та зростаючого імпорту. Споживання ж газу залишається на низькому рівні, що традиційно для літнього періоду, після завершення опалювального сезону.

Зростання імпорту дозволяє збільшувати обсяги закачування газу до українських сховищ, які 24 травня досягли 47 мільйонів кубометрів, найвищого добового обсягу закачування з жовтня 2023 року. Фактично зараз ми закачуємо більше газу, ніж минулого року.

Тим не менше, станом на 24 травня в українських газосховищах зберігалося майже 6,5 мільярдів кубометрів природного газу, що є найнижчим рівнем на цю дату як мінімум за останні 11 років. У порівнянні з минулим роком в сховищах зберігається на 29% (2,6 мільярдів кубометрів) менше газу.

До початку наступного опалювального сезону Україні необхідно накопичити хоча б стільки газу в сховищах, як минулого року – 12,92 млрд куб. м. Для цього потрібно закачати ще майже стільки ж газу, як маємо зараз у сховищах – понад 6,4 млрд кубометрів. Очевидно, що лише за рахунок внутрішнього видобутку таких обсягів не досягнути, тому необхідно імпортувати газ з Європи. До того, обсяги імпорту необхідно збільшувати — до щонайменше 600 мільйонів кубометрів щомісяця у червні-жовтні.