Подготовка к зиме: импорт газа и закачка в хранилища

Украина уже больше месяца осуществляет активную подготовку к следующей зиме, накапливая природный газ в подземных хранилищах. Прошлый отопительный сезон 2024-2025 годов стал самым сложным в украинской истории, а запасы газа в подземных хранилищах в конце сезона отбора были самыми низкими в истории. Так, в украинских ПХГ 16 апреля хранилось менее 5,41 млрд куб. газ, из которых активный газ, который можно отобрать из хранилищ – почти 670 миллионов кубометров. Остальные – это буферный газ (в том числе активный газ долгосрочного хранения) и газ на временно оккупированных территориях, который не может быть отобран.

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Со стартом подготовки к следующему отопительному сезону перед страной встала непростая задача накопить достаточные объемы газа в хранилищах, чтобы пройти зиму 2025-2026 годов без ограничений потребителей.

Россия в феврале-марте 2025 года неоднократно атаковала объекты украинской газодобычи (причем как государственной, так и частной), которые стали одной из главных целей российских атак. Такие атаки оказали существенное влияние на объемы добычи газа в феврале, когда на фоне холодной погоды и малых запасов в хранилищах пришлось срочно привлекать импорт газа.

Импорт газа

В феврале объемы импорта газа составили 512 миллионов кубометров, что стало самым высоким значением за последние 1,5 года. В то же время, уже в марте-апреле объемы импорта сократились, из-за чего отбор газа из хранилищ длился до середины апреля, поскольку внутренняя добыча не могла удовлетворить потребности украинского потребления. Стоит добавить, что потребление газа в первой половине апреля было повышенным, опять же из-за холодной погоды.

Что с импортом сейчас? Начиная с февраля, Украина продолжает импортировать природный газ, хотя объемы импорта колеблются. Основная доля в импорте приходится на государственную НАК "Нефтегаз Украины". К примеру, в апреле "Нафтогаз" был единственным импортером газа в Украину.

Такая ситуация связана с ценами на газ в Украине и Европе. Традиционно для последних лет газ на украинском рынке торгуется дешевле, чем в Европе. Это, очевидно, делает импорт газа из Европы невыгодным. Частные компании, строящие стратегии на рыночных механизмах, не импортировали более дорогой газ, за доставку которого нужно заплатить дополнительные средства. С другой стороны, "Нафтогаз" как компания, которая должна обеспечивать стабильную поставку газа для украинских потребителей (прежде всего субсидированных категорий) импортирует газ даже по более высоким ценам, чтобы обеспечить физические объемы ресурса.

В мае объемы импорта газа постепенно растут, превышая 20 миллионов кубометров в последние дни. Таким образом, импорт достиг высочайшего значения с конца февраля 2025 года. Как и в предыдущие месяцы, основным импортером является именно "Нефтегаз". Однако отдельные частные компании уже в мае импортировали незначительные объемы газа, когда цены на внутреннем рынке поднимались выше европейских. В последующие месяцы не исключено, что частные трейдеры продолжат импорт газа, однако основные объемы останутся за "Нефтегазом".

Источник данных: ExPro

Самые дешевые маршруты для импорта (Венгрия и Польша) используются на максимум или почти на максимум доступных гарантированных мощностей, поэтому с середины мая возобновился импорт из более дорогого словацкого направления. Также рассматриваются возможности привлечения импорта через Вертикальный коридор по румынскому направлению, однако пока этот маршрут не используется.

Запасы в хранилищах

Запасы газа в украинских хранилищах постепенно вырастают на фоне восстановления внутренней добычи и растущего импорта. Потребление же газа остается на низком уровне, что традиционно для летнего периода после завершения отопительного сезона.

Рост импорта позволяет увеличивать объемы закачки газа в украинские хранилища, которые 24 мая достигли 47 миллионов кубометров, наивысшего суточного объема закачки с октября 2023 года. Фактически сейчас мы закачиваем больше газа, чем в прошлом году.

Тем не менее, по состоянию на 24 мая в украинских газохранилищах хранилось почти 6,5 миллиарда кубометров природного газа, что является самым низким уровнем на эту дату как минимум за последние 11 лет. По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 29% (2,6 миллиарда кубометров) меньше газа.

До начала следующего отопительного сезона Украине необходимо накопить хотя бы столько газа в хранилищах, как в прошлом году – 12,92 млрд куб. м. Для этого нужно закачать еще почти столько же газа, как сейчас в хранилищах – более 6,4 млрд кубометров. Очевидно, что только за счет внутренней добычи таких объемов не достичь, поэтому необходимо импортировать газ из Европы. К тому же объемы импорта необходимо увеличивать — до минимум 600 миллионов кубометров ежемесячно в июне-октябре.