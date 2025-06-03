В Украине из-за российских обстрелов возник дефицит газа на "большую сумму"

Украина зимой может столкнуться с дефицитом газа из-за массированных атак России по газохранилищам и инфраструктуре добычи.

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Как сообщает Delo.ua, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

"У нас есть дефицит, я не хочу сейчас говорить вам на какую сумму, достаточно на большую сумму. Мы переживаем это из-за того, что были массированы атаки по газохранилищам и также по инфраструктуре добычи газа. И это было с осени прошлого года", — сказал Зеленский.

Он добавил, что обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере возможность поставки газа на миллиард евро.

Также правительственные чиновники будут искать возможности, как закрыть этот дефицит газа, который может быть, если не все восстановится и не сможет полностью обеспечить газом населения.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа до апреля 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

По состоянию на начало мая газохранилища заполнены на 18,4%, а в украинских ПХГ хранится 5,7 млрд куб м природного газа. По сравнению с прошлым годом в хранилищах на 33% или 2,86 млрд куб м меньше газа.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.