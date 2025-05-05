В подземных газохранилищах на треть меньше голубого топлива, чем в прошлом году

В течение апреля 2025 года в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) закачали 258 млн куб м голубого топлива, что на 44% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает ExPro.

По данным издания, Украина начала закачку газа в подземные хранилища 17 апреля 2025 года, закачав в ПХГ 2,1 млн куб м газа. Объемы закачки газа в хранилища росли к концу месяца – до 35 млн куб м 30 апреля, что стало самым высоким уровнем с началом нынешнего сезона закачки.

Объемы закачки газа сократились на 44% — с 460 млн куб м в апреле 2024 года до 260 млн куб м в апреле 2025 года. Меньшие объемы связаны с более поздним началом сезона закачки, который в этом году начался 17 апреля, а в прошлом году стартовал 31 марта.

Запасы в ПХГ

По состоянию на начало мая газохранилища заполнены на 18,4%, а в украинских ПХГ хранится 5,7 млрд куб м природного газа.

По сравнению с прошлым годом в хранилищах на 33% или 2,86 млрд куб м меньше газа. Запасы активного газа составляют более 960 млн куб. м на 1 мая 2025 года.

В прошлом году в начале сезона отбора газа из ПХГ (1 ноября) в украинских хранилищах хранилось 12,92 млрд куб м газа. Чтобы достичь этого уровня заполнения хранилищ, в течение мая-октября нужно закачать еще 7,2 млрд куб м газа в ПХГ. Часть из этого объема покроет внутреннюю добычу, которая остается пониженной после массированных российских обстрелов в феврале-марте, а остальной газ необходимо импортировать.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

Сейчас "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.