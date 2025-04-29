Из-за обстрелов РФ Украина потеряла почти 50% газодобычи — Шмигаль

Этой зимой из-за российских атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру Украина потеряла почти 50% от всей добычи. Кабмин планирует ускорить отечественную газодобычу и компенсировать потери, в том числе путем импорта голубого топлива.

Об этом 29 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

Он отметил, что зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанесены потери в объеме почти 50% от всей добычи.

Правительство планирует предоставить частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощенные и процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины.

Кроме того, Кабмин работает над тем, чтобы компенсировать эти потери, в том числе путем импорта.

"Мы подписали соглашение с ЕБРР о привлечении 270 млн евро. Также грант в размере 140 млн евро предоставляет правительство Норвегии. За эти средства закупим дополнительно около 1 млрд м³ газа, чтобы в домах украинцев следующей зимой было светло и тепло", — заявил премьер.

По его словам, с начала 2025 года уже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газа. Еще 300 млн куб м сжиженного природного газа (LNG) "Нефтегаз" закупит у польской компании Orlen.

Потери добычи газа

В этот отопительный сезон Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

В конце марта российские военные, несмотря на якобы озвученный в Кремле запрет бить по энергетике, атаковали объекты "Нафтогаза" в Полтавской области и повредили газодобывающие мощности компании.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.