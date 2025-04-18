Нардеп рассказал, сколько газа нужно будет импортировать до зимы

До начала следующего отопительного сезона Украине придется импортировать от 1,5 до 5 млрд куб. м газа. Об этом в блицинтервью для Delo.ua рассказал глава подкомитета Верховной Рады по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин.

"Вопрос сколько газа придется импортировать пока дискутируется. Этот объем может отличаться в зависимости от сценария: при оптимистическом сценарии это может быть 1,5 млрд куб. м, а при пессимистическом — 4,5 — 5 млрд куб. м", — сказал нардеп.

Он отметил, что вопрос финансирования закупок газа сейчас обсуждается. Частично это могут быть кредиты, частично гранты, частично высвобождение внутренних ресурсов "Нефтегаза" из-за погашения долгов перед ним долгов за разницу в тарифах с предприятиями теплокоммунэнерго.

Также, по словам Жупанина, нужно будет проводить адвокационную работу, чтобы поощрить украинцев потреблять меньше газа. Стратегии могут быть разные, но все в комплексе они должны дать результат.

Украина потеряла значительную часть добычи из-за российских обстрелов

Напомним, в конце марта российские военные, несмотря на якобы озвученный в Кремле запрет бить по энергетике, атаковали объекты "Нафтогаза" в Полтавской области и повредили газодобывающие мощности компании.

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко из-за уничтожения газодобывающих мощностей Украины отопительный сезон в этом году пришлось завершать раньше.