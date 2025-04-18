Нардеп розповів, скільки газу потрібно буде імпортувати до зими

До початку наступного опалювального сезону Україні потрібно буде імпортувати від 1,5 до 5 млрд куб. м газу. Про це у бліцінтерв'ю для Delo.ua розповів голова підкомітету Верховної Ради з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Андрій Жупанин.

"Питання скільки газу доведеться імпортувати поки що дискутується. Цей обсяг може відрізнятися залежно від сценарію: за оптимістичного сценарію це може бути 1,5 млрд куб. м, а за песимістичного — 4,5 - 5 млрд куб. м", — сказав нардеп.

Він зауважив, що питання фінансування закупівель газу зараз обговорюють. Частково це можуть бути кредити, частково гранти, частково вивільнення внутрішніх ресурсів "Нафтогазу" через погашення боргів перед ним боргів за різницю в тарифах з підприємствами теплокомуненерго.

Також за словами Жупанина, потрібно буде проводити адвокаційну роботу, щоб заохотити українців споживати менше газу. Стратегії можуть бути різні, але всі в комплексі вони повинні дати результат.

Україна втратила значну частину видобутку через російські обстріли

Нагадаємо, наприкінці березня російські військові, незважаючи на нібито озвучену в Кремлі заборону бити по енергетиці, атакували об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області та пошкодили газодобувні потужності компанії.

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, через знищення газодобувних потужностей України, опалювальний сезон цього року довелося завершувати раніше.