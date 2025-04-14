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"Нафтогаз" восстанавливает поврежденную российскими обстрелами добычу газа

Группа Нафтогаз уже восстановила половину объемов добычи, утраченных из-за российских атак в феврале. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак во время брифинга в Министерстве энергетики по результатам нынешнего отопительного сезона, прошедшего 9 апреля.

По словам Чумака, нынешний отопительный сезон стал самым сложным с начала полномасштабного вторжения. Уже с начала этого года Россия нанесла более 8 комбинированных атак по объектам группы "Нефтегаз", в том числе по газодобывающим мощностям АО "Укргаздобыча" в Харьковской и Полтавской областях. В общей сложности было более 100 попаданий.

"Нfфтогаз" возобновляет добычу

Напомним, по сообщению Reuters, после российских атак по объектам "Нафтогаза" в феврале, Украина потеряла около 40% добычи природного газа. Значительная часть потерь в добыче пришлась именно на "Укргаздобычу". Поэтому новость о восстановлении половины утраченных объемов добычи безусловно положительна.

Хотя компании пока не удалось вернуться к уровню январской добычи — более 40 миллионов кубометров в сутки. Со всем тем газовики продолжают работать для восстановления утраченных объемов. При оптимистическом сценарии вернуть утраченные объемы будет возможно за несколько месяцев, а при более пессимистическом — восстановление может занять до года.

Однако "Укргаздобыча" продолжает также активно бурить для увеличения объемов добычи, чтобы покрыть утраченные объемы. По моей информации, буровое подразделение компании — "Укрбургаз" — в марте, вероятно, установило новый рекорд буровой проходки. Это позволит получить дополнительные кубометры природного газа, что критически важно для подготовки к следующему отопительному сезону.

Импорт газа для покрытия потребностей

В условиях существенного повреждения внутренней добычи газа в феврале страна столкнулась с дефицитом ресурса для покрытия потребностей потребителей, которые выросли в результате аномальной холодной погоды за последний месяц зимы. Чтобы перекрыть утраченные объемы добычи, стране пришлось срочно начать импорт природного газа из Европы.

Главным импортером в феврале и в последующие месяцы стала группа "Нефтегаз". Это связано с тем, что цены природного газа на внутреннем рынке оставались ниже, чем в Европе, а значит, коммерческий импорт природного газа все еще невыгоден.

"Нефтегаз" импортировал природный газ как напрямую, так и через частных трейдеров, продававших импортированный природный газ на аукционах АО "Укртрансгаза" на "Украинской энергетической бирже". В общей сложности, за два раунда аукционов "Укртрансгаз" приобрел на бирже 197,616 миллиона кубометров природного газа.

Благодаря привлечению импортного ресурса, а также увеличению объемов отбора газа из хранилищ, украинские потребители не ощутили последствий повреждения газодобычи после российских атак, не смотря на сильные холода в феврале.