"Нафтогаз" відновлює пошкоджений російськими обстрілами видобуток газу

Група Нафтогаз вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через російські атаки у лютому. Про це повідомив очільник “Нафтогазу” Роман Чумак під час брифінгу в Міністерстві енергетики за результатами цьогорічного опалювального сезону, що пройшов 9 квітня.

За словами Чумака, цей опалювальний сезон став найскладнішим з початку повномасштабного вторгнення. Вже з початку цього року Росія завдала понад 8 комбінованих атак по об'єктах групи "Нафтогаз", в тому числі по газовидобувних потужностях АТ "Укргазвидобування" у Харківській та Полтавській областях. Загалом, було понад 100 влучань.

"Нафтогаз" відновлює видобуток

Нагадаю, за повідомленням Reuters, після російських атак по об’єктах "Нафтогазу" в лютому, Україна втратила близько 40% видобутку природного газу. Значна частина втрат у видобутку припала саме на "Укргазвидобування". Тому новина про відновлення половини втрачених обсягів видобутку безумовно є позитивною.

Хоча компанії поки не вдалося повернутися до рівня січневого видобутку — понад 40 мільйонів кубометрів на добу. З усім тим, газовики продовжують працювати для відновлення втрачених обсягів. При оптимістичному сценарії, повернути втрачені обсяги буде можливо за декілька місяців, а при більш песимістичному — відновлення може зайняти до року.

Однак, "Укргазвидобування" продовжує також активно бурити для збільшення обсягів видобутку, щоб покрити втрачені обсяги. За моєю інформацією, буровий підрозділ компанії — "Укрбургаз" — у березні, ймовірно, встановив новий рекорд бурової проходки. Це дозволить отримати додаткові кубометри природного газу, що є критично важливим для підготовки до наступного опалювального сезону.

Імпорт газу для покриття потреб

В умовах суттєвого пошкодження внутрішнього видобутку газу в лютому країна зіштовхнулася з дефіцитом ресурсу для покриття потреб споживачів, які зросли внаслідок аномального холодної погоди протягом останнього місяця зими. Для того, щоб перекрити втрачені обсяги видобутку, країні довелося терміново розпочати імпорт природного газу з Європи.

Головним імпортером в лютому та у наступні місяці стала група "Нафтогаз". Це пов’язано з тим, що ціни природного газу на внутрішньому ринку залишалися нижчими, ніж у Європі, а отже комерційний імпорт природного газу все ще невигідний.

"Нафтогаз" імпортував природний газ як напряму, так і через приватних трейдерів, що продавали імпортований природний газ на аукціонах АТ «Укртрансгазу» на «Українській енергетичній біржі». Загалом, за два раунди аукціонів «Укртрансгаз» придбав на біржі 197,616 мільйона кубометрів природного газу.

Завдяки залученню імпортного ресурсу, а також збільшенню обсягів відбору газу зі сховищ, українські споживачі не відчули наслідків пошкодження газовидобутку після російських атак, не дивлячись на сильні холоди в лютому.