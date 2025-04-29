Майже 50% газовидобутку втрачено через обстріли: які кроки робить уряд

Цієї зими через російські атаки на українську газовидобувну інфраструктуру Україна втратила майже 50% від всього видобутку. Кабмін планує прискорити вітчизняний газовидобуток та компенсувати втрати, зокрема шляхом імпорту блакитного палива.

Про це 29 квітня заявив прем’єр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що взимку ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдано втрати обсягом майже 50% від всього видобутку.

Уряд планує надати приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощені процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України.

Крім того, Кабмін працює над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема шляхом імпорту.

"Ми підписали угоду з ЄБРР про залучення 270 млн євро. Також грант у розмірі 140 млн євро надає уряд Норвегії. За ці кошти закупимо додатково близько 1 млрд м³ газу, аби в оселях українців наступної зими було світло і тепло", — заявив прем’єр.

За його словами, від початку 2025 року вже законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу. Ще 300 млн куб м зрідженого природного газу (LNG) "Нафтогаз" закупить в польської компанії Orlen.

Втрати видобутку газу

Цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Наприкінці березня російські військові, незважаючи на нібито озвучену в Кремлі заборону бити по енергетиці, атакували об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області та пошкодили газодобувні потужності компанії.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.