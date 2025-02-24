Ситуация с газом непростая, но не критическая: в "Нафтогазе" рассказали о последствиях российских атак

Ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

Об этом заявил руководитель группы "Нафтогаз" Роман Чумак во время встречи с руководством миссии МВФ в Украине.

По его словам, "Нафтогаз" прилагает максимум усилий по поддержанию энергетической устойчивости Украины и устойчивому прохождению отопительного сезона.

Как заметил Чумак, с начала полномасштабного вторжения объекты компании подверглись 15 ракетно-дроновым атакам. Производственные мощности получили значительные повреждения, однако делается все возможное, чтобы продолжать работать и снабжать потребителей газом.

"Мы полностью контролируем ситуацию. Да, она непростая, но не критическая. Нафтогаз осуществляет импорт газа в объемах, необходимых для сбалансирования системы и удовлетворения потребностей всех групп потребителей", – уверяет Чумак.

Напомним, 20 февраля армия РФ снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел украинской газовой инфраструктуры. Удары получили предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях.

Заметим, в этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

Украине до конца года следует импортировать не менее 1 млрд куб. м газа

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов к концу осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.

Галущенко указал, что для преодоления проблемы закупки газа, кроме собственных средств, у "Нафтогаза" есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на 200 млн евро. Он также допустил получение грантовых средств на закупку газа.

В конце января в группе "Нафтогаз" сообщали, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия компании работают в штатном режиме и обеспечивают добычу, хранение, снабжение природным газом всем категориям потребителей. В то же время экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что уровень наполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%. По его мнению, это может создать значительные проблемы со снабжением газа во время пиковых морозов.

После этого стало известно, что " Нафтогаз" срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.