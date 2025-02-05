Украине до конца года следует импортировать не менее 1 млрд куб. м газа – Галущенко

Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м природного газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов на конец осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.

Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко в блицинтервью агентству "Интерфакс-Украина".

Нужен ли Украине импорт газа?

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года. Возможно даже больше", — считает министр.

По его словам, обстрелы РФ оказывают временное влияние на собственную добычу газа по Украине и в Минэнерго понимают, как действовать в такой ситуации.

Галущенко указал, что для преодоления проблемы закупки газа, кроме собственных средств, у Нафтогаза есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на EUR200 млн. евро. Он также допустил получение грантовых средств на закупку газа.

"Плюс возможные грантовые средства будут. Также мы говорим с партнерами о возможности дать нам грантом газ как товар. Это тоже будет выход", – пояснил министр.

Относительно цены голубого топлива он отметил, что "Нафтогаз" покупает его по цене, которая есть на рынке.

"И эти все истории, которые нужно было раньше покупать, уже не актуальны. В 90-е годы вообще дешево было. Так, может, тогда нужно было покупать?" – сказал Галущенко.

Также он подчеркнул, что Украине нужно наполнить хранилища до следующего осенне-зимнего периода.

Напомним, Нафтогаз срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.