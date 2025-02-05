Україні до кінця року потрібно імпортувати не менше 1 млрд куб. м газу – Галущенко

Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м природнього газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури.

Таку думку висловив міністр енергетики Герман Галущенко у бліцінтервю агентству "Інтерфакс-Україна".

Чи потрібен Україні імпорт газу

"Безумовно, імпорт газу нам потрібен. А щодо обсягів, то будемо дивитися, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи, в тому числі, й наслідки російських атак на газову інфраструктуру. Побачимо, але, думаю, точно не менше 1 млрд куб. м потрібно буде імпортувати до кінця року. Можливо, навіть більше", – вважає міністр.

За його словами, обстріли РФ мають тимчасовий вплив на власний видобуток газу Україною і в Міненерго розуміють, як діяти в такій ситуації.

Галущенко вказав, що для подолання проблеми щодо закупівлі газу, крім власних коштів, у "Нафтогазу" є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на 200 млн евро. Він також припустив отримання грантових коштів на закупівлю газу.

"Плюс можливі грантові кошти будуть. Також ми говоримо з партнерами про можливість дати нам грантом газ, як товар. Це теж буде вихід", – пояснив міністр.

Щодо ціни блакитного палива він зазначив, що "Нафтогаз" купує його за ціною, яка є на ринку.

"І ці всі історії, що треба було раніше купувати, уже не актуальні. В 90-ті роки взагалі дешево було. То, може, тоді потрібно було купувати?" – сказав Галущенко.

Також він наголосив, що Україні потрібно наповнити сховища до наступного осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.