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"Нафтогаз" збільшив видобуток газу до 13,9 млрд куб. м і пробурив 370 тисяч метрів свердловин у 2024 році

"Нафтогаз" збільшив видобуток газу до 13,9 млрд куб. м і пробурив 370 тисяч метрів свердловин у 2024 році
За минулий рік компанією було введено в експлуатацію 83 нові свердловини. Фото: пресслужба Нафтогаз.

АТ “Укргазвидобування”, що входить до складу Групи “Нафтогаз”, збільшило видобуток товарного газу в 2024 році до 13,9 млрд куб. м, у порівнянні з 13,2 млрд куб. м за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє прессслужба компанії.

Про нові свердловини

Зазначається, що упродовж минулого року компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 є експлуатаційними, а 23 — пошуково-розвідувальними.

У 2024 році компанія збільшила буріння свердловин похило-скерованого типу, що дозволяють видобувати газ у важкодоступних місцях.

Було пробурено 60 таких свердловин, тоді як у 2023 році їх було 51.

Крім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки. 

Фото 2 — "Нафтогаз" збільшив видобуток газу до 13,9 млрд куб. м і пробурив 370 тисяч метрів свердловин у 2024 році

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

У 2024 році Група Нафтогаз забезпечила 104,3 млрд грн надходжень до бюджету, що на 14,1 млрд грн більше, ніж 90,2 млрд грн сплачених податків у 2023 році.

У 2025 році АТ "Укргазвидобування", що входить до групи “Нафтогаз”, планує пробурити 90 нових свердловин та видобути 14,08 млрд куб. м газу.

Автор:
Ольга Опенько