Видобуток газу в Україні зростає: у лідерах державні компанії

На початку нового року традиційно підбивають підсумки попереднього. Одним із найважливіших показників для українського газового ринку був видобуток природного газу, який демонструє, чи здатна країна забезпечити себе власним природним газом.

Україна збільшила видобуток природного газу на 2,2% - до понад 19,12 мільярдів кубометрів у 2024 році. Збільшення видобутку зберігається вже другий рік поспіль не дивлячись на складні умови повномасштабної війни. Нагадаю, минулого року видобуток природного газу вдалося збільшити на 0,9%, в той час як у 2024 році темпи росту видобутку збільшилися до 2,2%. У кубометрах обсяги валового видобутку газу в Україні збільшилися на понад 420 мільйонів кубометрів.

Цьогорічні обсяги видобутку газу в Україні є найвищими з 2021 року, до російського повномасштабного вторгнення. Видобуток газу все ще на 3,4% менше, ніж у 2021 році. Тим не менше, варто відзначити позитив збільшення видобутку другий рік поспіль, в той час як у період з 2019 по 2022 рік обсяги видобутку газу скорочувалися. У 2022 році видобуток природного газу в Україні обвалився на 6% у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії.

До російського вторгнення у 2022 році в Україні зберігалася тенденція скорочення обсягів видобутку природного газу державними компаніями. Приватні ж компанії, навпаки, помітно збільшували видобуток газу, досягнувши рекордних для себе 5 мільярдів кубометрів у 2021 році. Частка приватних компаній у загальному видобутку газу в 2021 році вперше перевищила 25%.

Однак, з початком повномасштабної війни ситуація кардинально змінилася. Саме державним компаніям вдалося втримати обсяги видобутку газу на відносно стабільному рівні у 2022 році, а вже у наступні роки зламати тенденцію, збільшуючи обсяги видобутку.

"Укргазвидобування" залишається найбільшою газовидобувною компанією країни. Протягом 2024 року УГВ видобула понад 14,55 мільярдів кубометрів валового природного газу, майже на 5% більше, ніж минулого року. Цьогорічні обсяги видобутку "Укргазвидобування" є найвищими за 6 років, коли видобуток УГВ складав 14,9 мільярдів кубометрів у 2019 році. Частка "Укргазвидобування" у загальному видобутку газу перевищила 76%, в той час як у 2021 році вона становила 69%.

Суттєве збільшення видобутку природного газу стало можливим, передусім, за рахунок нарощення обсягів буріння. Так, у 2024 році бурове управління "Укрбургаз", що бурить для "Укргазвидобування", встановило свій історичний рекорд з буріння – 370 тис. м за інформацією компанії.

"Укрнафта" протягом 2024 року видобула 1,17 мільярдів природного газу, на 6,6% більше, ніж минулого року (майже 1,1 мільярд кубометрів). Для компанії це найбільші обсяги видобутку природного газу з 2016 року. Протягом 2024 року "Укрнафта" продовжила збільшувати обсяги буріння, капремонтів та інших операцій, що дозволило збільшити видобуток природного газу.

Приватні компанії, натомість, скоротили обсяги видобутку природного газу на 8% - до понад 3,4 мільярди кубометрів у 2024 році. Видобуток приватних компаній знаходиться на найнижчому рівні як мінімум з 2016 року.

Причини зменшення видобутку газу в приватних компаній доволі комплексні. Передусім, російське вторгнення призвело до втрати окремих газовидобувних об’єктів, що потрапили під окупацію, передусім у Луганській та Харківській областях. Крім того, Україна заборонила експорт природного газу українського видобутку, що на фоні обвалу споживання призвело до складнощів з реалізацією видобутого в Україні газу. Вже у 2023 році було знайдено рішення – "Нафтогаз" розпочав викуп газу українського видобутку на біржі, що дозволило приватним компаніям реалізувати видобутий газ. В умовах ізольованого ринку, заборони експорту та військових ризиків мало хто з приватних компаній був готовий інвестувати у збільшення видобутку газу в 2022 році, що і відображається на результатах.

Частка "Укргазвидобування" у загальному видобутку газу перевищила 76%. Фото з сайту "Нафтогазу"

Іншою важливою причиною скорочення видобутку стали блокування спецдозволів окремих компаній. Найбільшим прикладом є "Укрнафтобуріння", що входило в трійку найбільших приватних газовидобувників України та фактично не видобувало газ у період з грудня 2023 року по серпень 2024 року. Також тривалий час були зупинені ліцензії на видобуток газу компаній з Групи Smart Energy, а у окремі періоди не видобувало газ ТОВ "Горизонти".

Тим не менше, вже у 2024 році багато приватних компаній готові збільшувати інвестиції у внутрішній газовидобуток. Це підтверджується появою нових гравців на газовому ринку, передусім, ОККО та БРСМ. За умов відсутності перепон зі сторони державного регулювання приватні компанії вже у 2025 році зможуть збільшити видобуток природного газу.

У свою чергу, державні компанії "Укргазвидобування" та "Укрнафта" також мають наміри продовжувати нарощення видобутку українського газу, прагнучи забезпечити країну ресурсом внутрішнього видобутку. Сподіваюся, в усіх компаній вдасться якщо не наростити темпи видобутку, то хоча б втримати ріст на теперішньому рівні, що вже стане суттєвою підтримкою країни, особливо в умовах відсутності транзиту російського газу.