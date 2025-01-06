Добыча газа в Украине растет: в лидерах государственные компании

В начале нового года традиционно подводят итоги предыдущего. Одним из важнейших показателей для украинского газового рынка была добыча природного газа, который демонстрирует, способна ли страна обеспечить себя собственным природным газом.

Украина увеличила добычу природного газа на 2,2% — до более чем 19,12 миллиарда кубометров в 2024 году. Увеличение добычи сохраняется уже второй год подряд, несмотря на сложные условия полномасштабной войны. Напомним, в прошлом году добычу природного газа удалось увеличить на 0,9%, в то время как в 2024 году темпы роста добычи увеличились до 2,2%. В кубометрах объемы валовой добычи газа в Украине увеличились более чем на 420 миллионов кубометров.

Нынешние объемы добычи газа в Украине самые высокие с 2021 года, до российского полномасштабного вторжения. Добыча газа все еще на 3,4% меньше, чем в 2021 году. Тем не менее, стоит отметить позитив увеличения добычи второй год подряд, в то время как в период с 2019 по 2022 год объемы добычи газа сокращались. В 2022 году добыча природного газа в Украине рухнула на 6% в связи с полномасштабным вторжением россии.

До российского вторжения в 2022 году в Украине сохранялась тенденция к сокращению объемов добычи природного газа государственными компаниями. Частные же компании, напротив, заметно увеличивали добычу газа, достигнув рекордных для себя 5 миллиардов кубометров в 2021 году. Доля частных компаний в общей добыче газа в 2021 году впервые превысила 25%.

Однако с началом полномасштабной войны ситуация кардинально изменилась. Именно государственным компаниям удалось удержать объем добычи газа на относительно стабильном уровне в 2022 году, а уже в последующие годы сломать тенденцию, увеличивая объемы добычи.

"Укргаздобыча" (УГД) остается крупнейшей газодобывающей компанией страны. В течение 2024 года УГД добыла более 14,55 миллиарда кубометров валового природного газа, почти на 5% больше, чем в прошлом году. Нынешние объемы добычи "Укргаздобычи" являются самыми высокими за 6 лет, когда добыча УГД составляла 14,9 миллиарда кубометров в 2019 году. Доля "Укргаздобычи" в общей добыче газа превысила 76%, в то время как в 2021 году она составила 69%.

Существенное увеличение добычи природного газа стало возможным прежде всего за счет наращивания объемов бурения. Так, в 2024 году бурящее управление "Укрбургаз", которое бурит для "Укргаздобычи", установило свой исторический рекорд по бурению — 370 тыс. м согласно информации компании.

"Укрнафта" в течение 2024 года добыла 1,17 миллиарда природного газа, на 6,6% больше, чем в прошлом году (почти 1,1 миллиарда кубометров). Для компании это самые большие объемы добычи природного газа с 2016 года. В 2024 году "Укрнафта" продолжила увеличивать объемы бурения, капремонтов и других операций, что позволило увеличить добычу природного газа.

Частные компании в то же время сократили объемы добычи природного газа на 8% — до более 3,4 миллиарда кубометров в 2024 году. Добыча частных компаний находится на самом низком уровне как минимум с 2016 года.

Причины уменьшения добычи газа у частных компаний достаточно комплексны. Прежде всего, российское вторжение привело к потере отдельных попавших под оккупацию газодобывающих объектов, прежде всего в Луганской и Харьковской областях. Кроме того, Украина запретила экспорт природного газа украинской добычи, что на фоне обрушения потребления привело к сложностям с реализацией добытого в Украине газа. Уже в 2023 году было найдено решение – "Нафтогаз" начал выкуп газа украинской добычи на бирже, что позволило частным компаниям реализовать добытый газ. В условиях изолированного рынка, запрета экспорта и военных рисков немногие из частных компаний были готовы инвестировать в увеличение добычи газа в 2022 году, что и отражается на результатах.

Доля "Укргаздобычи" в общей добыче газа превысила 76%.

Другой важной причиной сокращения добычи стали блокировки спецразрешений отдельных компаний. Наибольшим примером является "Укрнефтебурение", которое входило в тройку крупнейших частных газодобытчиков Украины и фактически не добывало газ в период с декабря 2023 по август 2024 года. Также долгое время были остановлены лицензии на добычу газа компаний из Группы Smart Energy, а в отдельные периоды не добывало газ ООО "Горизонты".

Тем не менее, уже в 2024 году многие частные компании готовы увеличивать инвестиции во внутреннюю газодобычу. Это подтверждается появлением новых игроков на газовом рынке, прежде всего ОККО и БРСМ. При отсутствии преград со стороны государственного регулирования частные компании уже в 2025 году смогут увеличить добычу природного газа.

В свою очередь государственные компании "Укргаздобыча" и "Укрнафта" также намерены продолжать наращивание добычи украинского газа, стремясь обеспечить страну ресурсом внутренней добычи. Надеюсь, у всех компаний удастся если не нарастить темпы добычи, то хотя бы удержать рост на нынешнем уровне, что станет существенной поддержкой страны, особенно в условиях отсутствия транзита российского газа.