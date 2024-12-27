В 2025 році "Укргазвидобування" планує пробурити 90 нових свердловин та видобути 14,08 млрд куб. газу м

У 2025 році АТ "Укргазвидобування", що входить до групи “Нафтогаз” планує пробурити 90 нових свердловин та видобути 14,08 млрд куб. м газу. Про це в інтерв'ю виданню ExPro розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

"Взагалі, на 2025 рік ми запланували 14,08 млрд куб м видобутку товарного природного газу. Для цього якраз ми проводимо свої операційні сесії, щоб до початку року ми мали всі точки для буріння, точки для капітальних ремонтів, для ГРП, для забурки бокових стовбурів. Багато операцій треба буде зробити", — сказав топменеджер.

За його словами, компанія від початку 2024 року вже пробурила 83 свердловини та ще до кінця року планує пробурити 7 свердловин. На 2025 рік заплановано буріння 90 свердловин, при цьому перспективних ділянок для буріння має бути не менш як 95.

"Точки буріння попередньо визначили, але вони ніколи не бувають кінцевими. У нас є залежні свердловини, тобто від результату попередньої визначається чи ми продовжуємо буріння на цій площі чи ми тут припиняємо і переводимо верстат на інші ділянки. Тому зараз йде пошук свердловин кандидатів на резерв", — зауважив Лагно.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Нагадаємо, що в середині липня група "Нафтогаз" прогнозувала, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу. Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

Торік за оцінкою консалтингової компанії ExPro у січні-жовтні 2024 року українські газовидобувні компанії видобули 15,85 млрд куб. м газу. При цьому видобуток "Укргазвидобування" склав 12,13 млрд куб. м або 77% від загальної кількості, державна "Укрнафта" що також керується "Нафтогазом" видобула 0,97 млрд куб. м. або 6%, а видобуток решти приватних компаній склав 2,75 млрд куб. м або 17% від загальної кількості газу.