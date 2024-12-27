В 2025 году "Укргаздобыча" планирует пробурить 90 новых скважин и добыть 14,08 млрд куб. м газа

В 2025 году входящее в группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча" планирует пробурить 90 новых скважин и добыть 14,08 млрд куб. м газа. Об этом в интервью изданию ExPro рассказал временно исполняющий обязанности главы "Укргаздобычи" Сергей Лагно.

"Вообще, на 2025 год мы запланировали 14,08 млрд куб. м добычи товарного природного газа. Для этого как раз мы проводим свои операционные сессии, чтобы до начала года мы имели все точки для бурения, точки для капитальных ремонтов, для ГРП, для завалки боковых". стволов. Много операций предстоит сделать", — сказал топ-менеджер.

По его словам, компания с начала 2024 года уже пробурила 83 скважины и еще до конца года планирует пробурить 7 скважин. На 2025 год запланировано бурение 90 скважин, при этом перспективных участков для бурения должно быть не менее 95.

"Точки бурения предварительно определили, но они никогда не бывают конечными. У нас есть зависимые скважины, то есть от результата предыдущей определяется продолжаем ли мы бурение на этой площади или мы здесь прекращаем и переводим станок на другие участки. Поэтому сейчас идет поиск скважин кандидатов на резерв ", — заметил Лагно.

Прогноз по добыче газа в этом году

Напомним, что в середине июля группа "Нефтегаз" прогнозировала, что Государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа. Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.

В прошлом году, по оценке консалтинговой компании ExPro, в январе-октябре 2024 года украинские газодобывающие компании добыли 15,85 млрд куб. м газа. При этом добыча "Укргаздобычи" составила 12,13 млрд куб. м или 77% от общего количества, также управляемая "Нафтогазом" государственная "Укрнафта" добыла 0,97 млрд куб. м. или 6%, а добыча остальных частных компаний составила 2,75 млрд куб. м или 17% от общего количества газа.