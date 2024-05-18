Чернышев озвучил прогноз по добыче газа в этом году: будет достаточно для всего населения

Группа "Нафтогаз" прогнозирует, что государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев в интервью "Единые новости".

Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.

Кроме газа, планируется увеличение добычи нефти, которая по итогам года должна составить 2 млн. тонн.

Он также сообщил, что в настоящее время в подземных хранилищах хранится более 8 млрд кубометров газа. К началу зимы "Нефтегаз" планирует увеличить этот объем до 13 млрд кубометров.

"Нафтогаз" увеличивает добычу газа

Компания "Нефтегаз" благодаря привлечению новых современных технологий может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Группа "Нафтогаз" увеличила добычу газа на 12%.

В 2023 году "Нефтегаз" установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин.

В целом АО "Укргаздобыча" в 2023 году ввело в эксплуатацию 86 скважин, общая добыча газа от которых превысила 1 миллиард кубометров в год.

Из них 24 имели первоначальный дебит более 100 тыс. куб. м. Мощную скважину запустили в апреле 2023 года: ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

В январе АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию новую высокодебитную скважину. Она обеспечит добычу 250 тысяч куб. м газа в сутки.

В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. куб. м в день.

В начале марта заработала мощная скважина, которая ежедневно приносит Украине 400 тыс. куб. м газа.

А в апреле в Украине заработала еще одна высокодебитная скважина, которая ежедневно дает 140 тыс. кубометров газа. Она стала пятой из запущенных специалистами АО "Укргаздобыча" Группы "Нефтегаз" с начала 2024 года.