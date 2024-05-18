Чернишов озвучив прогноз щодо цьогорічного видобутку газу: буде достатньо для всього населення

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв’ю "Єдині новини".

Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

Окрім газу, планується збільшення видобутку нафти, який за підсумками року має становити 2 млн тонн.

Він також повідомив, що наразі у підземних сховищах зберігається понад 8 млрд кубометрів газу. До початку зими "Нафтогаз" планує збільшити цей об'єм до 13 млрд кубометрів.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.