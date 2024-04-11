В Україні запустили нову високопродуктивну газову свердловину: скільки дає блакитного палива на добу

В Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз".

Зазначається, що глибина нової свердловини – 2350 метрів. Вона пробурена на одному із частково виснажених родовищ на сході України.

На сьогоднішній день вже заплановано буріння наступної експлуатаційної свердловини в цій частині родовища.

Правильно оцінити залишковий потенціал родовища та довести високу перспективність буріння свердловини зміг молодий розробник Мар’ян Семак.

А її опрацювання – результат співпраці команди УкрНДІгазу, департаменту розробки, центру 3Д-моделювання родовищ та розробників одного з газопромислових управлінь Укргазвидобування.

"Минулого року нам вдалось значно збільшити видобуток. Цьогоріч, попри всі воєнні виклики, працюємо над посиленням цього напрямку. Для збільшення видобутку ми використовуємо нові технології, нарощуємо темпи буріння та оптимізуємо логістику. Наступного року Україна, як і попередньої зими, має пройти опалювальний сезон на газі власного видобутку. Вдячний кожному, хто невтомно працює для виконання цього плану", – зазначив голова ГК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.