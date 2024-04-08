"Укрнафта" пробурить ще дві свердловини на Заході України

ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на Заході України. Обидві свердловини плануються як похилоскеровані.

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Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

"Фахівці компанії дослідили відносно молоде родовище, відкрите в 1990 році, та готуються звести два нових об'єкти, щоб отримати цінний ресурс для української економіки", - зауважили в "Укрнафті".

Зазначається, що обидві свердловини плануються як похилоскеровані.

Перша має розкрити продуктивні горизонти в інтервалі вертикальних глибин 2498-2627 м. Її глибина по вертикалі - 2677 метрів. Початковий дебіт прогнозується на рівні 16 тонн нафти на добу.

Друга має дістатися ресурсу і розкрити поклади в інтервалі вертикальних глибин 2502-2647 м. Глибина свердловини по вертикалі - 2672 м. Початковий дебіт - 25 тонн на добу.

"Роботи виконуються власними силами із залученням сторонніх підрядників на сервіси з похилоскерованого буріння, бурових розчинів та геофізичних робіт", - повідомили в "Укрнафті"

Там додали , що згідно з побудованою цифровою 3D геологічною та гідродинамічною моделлю родовища станом на 1 січня 2023 року, початкові загальні запаси нафти по продуктивних горизонтах становлять 5,9 млн тонн, газу - 468 млн кубометрів .

Цільовим об'єктом дорозвідки з подальшою експлуатацією є менілітові відклади палеогену.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України. Прогнозний початковий дебіт - 22,6 тонни нафти на добу.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

22 березня компанія "Укрнафта" оголосила про отримання нового спецдозволу на видобування вуглеводнів. Ліцензію видано Державною службою геології та надр України.

Завдяки цьому дозволу, "Укрнафта" планує значно збільшити обсяги видобутку — на мільярд кубометрів природного газу та сто тисяч тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.