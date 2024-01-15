В "Укрнафті" повідомили, наскільки зріс видобуток нафти й газу в 2023 році

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно. Про це повідомили у пресслужбі "Укрнафти".

У 2022 році компанія видобула 1,37 мільйона тонн нафти і 1,037 мільйрда кубометрів газу. У 2023 році, за прогнозом, згідно зі скоригованим планом видобутку, мало бути 1,405 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,09 мільярда кубометрів природного і супутнього газу.

"Дякую колективу компанії, що не просто стримали природне падіння у повноцінно воєнному році, але й збільшили видобуток. В непростих умовах люди доклали максимум і навіть більше зусиль для досягнення результатів", - написав директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.

У компанії повідомили, що у 2024 році планують бурити нові свердловини та інтенсифікувати видобуток, а також запрошувати партнерів на родовища та замінювати стару радянську та російську техніку сучасними світовими зразками.

Зазначимо, що навесні 2023 року "Укрнафта" заявляла про плани збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн, а газу - до 1,04 мільярда кубометрів. Таким чином, початковий план щодо нафти повністю виконати не вдалося, а от видобуток газу виявився більшим, ніж очікувалося на початку року.

Протягом 2023 року "Укрнафта" активно запускала нові високодебітні свердловини. Зокрема, на початку грудня було запущено свердловину на заході України, а у кінці грудня – на сході.

Фото: ua.depositphotos.com