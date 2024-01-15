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В "Укрнафті" повідомили, наскільки зріс видобуток нафти й газу в 2023 році
У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно. Про це повідомили у пресслужбі "Укрнафти".
У 2022 році компанія видобула 1,37 мільйона тонн нафти і 1,037 мільйрда кубометрів газу. У 2023 році, за прогнозом, згідно зі скоригованим планом видобутку, мало бути 1,405 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,09 мільярда кубометрів природного і супутнього газу.
"Дякую колективу компанії, що не просто стримали природне падіння у повноцінно воєнному році, але й збільшили видобуток. В непростих умовах люди доклали максимум і навіть більше зусиль для досягнення результатів", - написав директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.
У компанії повідомили, що у 2024 році планують бурити нові свердловини та інтенсифікувати видобуток, а також запрошувати партнерів на родовища та замінювати стару радянську та російську техніку сучасними світовими зразками.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зазначимо, що навесні 2023 року "Укрнафта" заявляла про плани збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн, а газу - до 1,04 мільярда кубометрів. Таким чином, початковий план щодо нафти повністю виконати не вдалося, а от видобуток газу виявився більшим, ніж очікувалося на початку року.
Протягом 2023 року "Укрнафта" активно запускала нові високодебітні свердловини. Зокрема, на початку грудня було запущено свердловину на заході України, а у кінці грудня – на сході.
Фото: ua.depositphotos.com