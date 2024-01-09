АРМА планує забрати в "Укрнафти" заправки Glusco і "Татнафта" і провести новий конкурс

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює перед Кабінетом міністрів України скасування розпоряджень уряду та розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", що керує активами арештованої компанії Glusco, які належать проросійському діячу Віктору Медведчуку, а також активами російської компанії "Татнафта".

Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

Згідно з повідомленням, основна причина припинення договору по управлінні автозаправками Glusco полягає у свідомому відхиленні "Укрнафтою" пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів автозаправок. Це призвело до того, що підприємство не приносить дохід державному бюджету, незважаючи на зобов'язання угоди, що передбачають відрахування не менше 5 млн грн щомісяця та 85% від чистого прибутку.

Очільниця АРМА Олена Дума зазначила, що агентство провело огляд і інвентаризацію арештованих активів і підготувало проєкти актів приймання-передачі. Проте, "Укрнафта" не погоджувалась на підписання цих актів, і внаслідок цього ефективність управління виявилась відсутньою, хоча арештовані автозаправки функціонують.

Агентство протягом останніх трьох місяців вимагало від "Укрнафти" підписати акти приймання-передачі майнових комплексів автозаправок, але компанія не погоджувалась з цим.

"Крім того, АРМА та "Укрнафта" не могли підписати акти приймання-передачі корпоративних прав через необхідність отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України. Агентство констатує, що посадові особи "Укрнафти" затягували з внесенням відповідних документів до АМКУ і зробили це - спільно з АРМА - лише після численних нарад. АМКУ своєю чергою може розглядати це рішення до пів року. Отже, кращого варіанту, аніж проведення незалежного прозорого конкурсу, немає", - йдеться в повідомленні.

Після скасування розпоряджень уряду, АРМА ініціює відбір нового управителя мережі Glusco, який забезпечить належний баланс державних та приватних інтересів та організує ефективну та прибуткову діяльність арештованих автозаправок.

"Укрнафта" підписала договір про управління АЗС Glusco

8 серпня Міністерство енергетики підтримало пропозицію АРМА про передачу мережі автозаправних станцій "Glusco" до АТ "Укрнафта", яка раніше була під управлінням ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", проте 3 серпня АРМА розірвало договори управління Glusco, які були підписані з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

13 вересня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо передачі активів Glusco в управління ПАТ "Укрнафта" після їх арешту. 27 вересня "Укрнафта" і АРМА уклали угоду про управління мережею автозаправних станцій Glusco.

При цьому, компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг", вважає неправомірним припинення АРМА договорів з управління нею. Проте, 20 грудня 2023 року Господарський суд Києва ухвалив судове рішення, згідно з яким дії АРМА щодо розірвання в односторонньому порядку договору управління з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" були визнані законними.

Заправки Glusco: звʼязок із Медведчуком

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, близького до кума Путіна Віктора Медведчука.

Навесні 2022 року компанію SNEL ENERGY LTD – власницю мережі АЗС Glusco – купив громадянин Кіпру. А уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки Glusco в управління "Нафтогазу".

Після того, як Медведчук потрапив під санкції, трубопровід націоналізували, Proton Energy пішла з українського ринку, а заправки закрили.