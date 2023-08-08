В АРМА обрали нового управителя для мережі автозаправок "Glusco"

Міністерство енергетики підтримало пропозицію Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) про передачу мережі автозаправних станцій "Glusco", яка раніше була під управлінням ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" до АТ "Укрнафта" за особливою процедурою.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що при підписанні угоди "Укрнафту" зобов'яжуть щомісячно сплачувати до бюджету 5 млн грн від управління активом, що значно перевищує обсяги, які "Нафтогаз Ойл Трейдинг" перерахував за рік (1,5 млн грн).

В новому договорі буде зафіксовано низку суттєвих умов. "Укрнафта" буде змушена погоджувати з АРМА зміни у керівництві компанії, та зобов'язується надавати конкретну звітну інформацію з усіх рахунків, що раніше не виконувалося попереднім керівником.

Нагадаємо, 3 серпня Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договори управління активами мережі АЗС Glusco, які були підписані з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Перевірка встановила, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз.

При цьому, компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг", вважає неправомірним припинення АРМА договорів з управління нею.

Нагадаємо, що в травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі Glusco, яку пов'язували з тодішнім депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком: йшлося про понад 200 автозаправних комплексів та інших об’єктів нерухомості, які належать 31 юрособі.

Управителем було визначено "Нафтогаз Ойл Трейдинг", а заправкам стали замінювати бренд на U.GO. В кінці першого кварталу 2023 року управитель перерахував до бюджету перші надходження від управління активом, але вони склали всього 378 тисяч гривень.