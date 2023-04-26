"Нафтогаз Ойл Трейдинг" перерахував до бюджету перший дохід від арештованої мережі АЗС

Минулого місяця управитель арештованої мережі "Глуско" - ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" - відновив роботу 71 автозаправної станції під новим брендом "U.GO". В кінці першого кварталу 2023 року управитель перерахував до Державного бюджету перші надходження від управління активом у розмірі 378 тисяч гривень.

Це 75% загального доходу, отриманого компанією в березні від господарського використання арештованого майна, повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Водночас витрати управителя на збереження активу компанії за минулий місяць склали 2,5 мільйона гривень. Така різниця між доходами та витратами на початковому етапі управління спричинена необхідністю значних інвестицій у відновлення роботи АЗС у багатьох регіонах України, в тому числі на деокупованих територіях.

У травні минулого року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС "Глуско". Йдеться про понад 200 автозаправних комплексів та об’єктів нерухомості, які належать 31 юридичній особі, зокрема "Глуско рітейл" та дочірнім компаніям.

Перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торговельна марка U.GO належить АТ "Укргазвидобування". З 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Обидва товариства у складі Нафтогазу самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК в своєму управлінні та провадитимуть самостійну цінову політику.