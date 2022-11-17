В Україні на базі арештованої мережі Glusco працює вже 46 АЗС під брендом U.GО

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" на базі арештованої мережі Glusco відкрив вже 46 автозаправних станцій під власною торговою маркою U.GO.

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Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Завдяки зусиллям управителя, сьогодні арештоване майно приносить користь енергоринку та забезпечує потреби споживачів у пальному. Під брендом U.Go вже працює 46 автозаправних станцій та суміжних інфраструктурних об’єктів, які сумарно забезпечують роботою 560 працівників ", - зазначив керівник АРМА Дмитро Жоравович.

За його словами, наразі мережа постійно розширює перелік діючих АЗС на території різних регіонів України, у тому числі тих областей, на території яких відбуваються активні бойові дії.

Нагадаємо, що в травні поточного року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (розпорядження КМУ № 385-рвід 13.05.2022 р.) з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, а саме дефіциту бензину та дизельного палива.

Загалом у розпорядження ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" передано 172 об’єкти. Серед них - 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, в тому числі, на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торговельна марка U.GO належить АТ "Укргазвидобування". З 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Обидва товариства у складі Нафтогазу самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК в своєму управлінні та провадитимуть самостійну цінову політику.