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В Украине на базе арестованной сети Glusco работает уже 46 АЗС под брендом U.GО
"Нафтогаз Ойл Трейдинг" на базе арестованной сети Glusco открыл уже 46 автозаправочных станций под собственной торговой маркой U.GO.
Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
"Благодаря усилиям управляющего, сегодня арестованное имущество приносит пользу энергорынку и обеспечивает потребности потребителей в горючем. Под брендом U.Go уже работает 46 автозаправочных станций и смежных инфраструктурных объектов, которые суммарно обеспечивают работой 560 работников", - отметил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.
По его словам, сеть постоянно расширяет перечень действующих АЗС на территории разных регионов Украины, в том числе тех областей, на территории которых происходят активные боевые действия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в мае текущего года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (распоряжение КМУ № 385-рвид 13.05.202 .) с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, а именно дефицита бензина и дизельного топлива.
Всего в распоряжение ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" передано 172 объекта. Среди них – 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе, на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.
Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО "Укргаздобыча". С 2022 года право на ее использование имеет также ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Оба общества в составе Нафтогаза будут самостоятельно выбирать поставщиков для сетей АЗК в своем управлении и проводить самостоятельную ценовую политику.