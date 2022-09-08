"Нафтогаз" відкриває перші заправки під брендом U.GО у Києві та Київській області

НАК "Нафтогаз" розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO в столичному регіоні.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

Зазначається, що перша черга з 30 АЗК почне працювати у Києві та області вже у вересні, решта – за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Компанія зосередилась на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тож ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Окрім того, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки й збори до бюджету України", - зазначив Володимир Бичков, директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Перші АЗК під брендом U.GO розпочали роботу у 2017 року в Харкові та області. Торговельна марка U.GO належить АТ "Укргазвидобування". З 2022 року права на її використання має також ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", в планах якого - розширення мережі в інших регіонах. Обидва товариства у складі Нафтогазу самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК в своєму управлінні та провадитимуть самостійну цінову політику.

Нагадаємо, що в травні поточного року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" та ТОВ "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (розпорядження КМУ № 385-рвід 13.05.2022 р.) з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, а саме дефіциту бензину та дизельного палива.

Загалом у розпорядження ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" передано 172 об’єкти. Серед них - 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, в тому числі, на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

В подальшому на базі цих автозаправок планують створити національну мережа бензоколонок.