"Нефтегаз Ойл Трейдинг" перечислил в бюджет первый доход от арестованной сети АЗС

В прошлом месяце управляющий арестованной сети "Глуско" - ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" - возобновил работу 71 автозаправочной станции под новым брендом "U.GO". В конце первого квартала 2023 года управляющий перечислил в Государственный бюджет первые поступления от управления активом в размере 378 тысяч гривен.

Это 75% от общего дохода, полученного компанией в марте от хозяйственного использования арестованного имущества, сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В то же время расходы управляющего на сохранение актива компании за прошлый месяц составили 2,5 миллиона гривен. Такая разница между доходами и расходами на начальном этапе управления обусловлена необходимостью значительных инвестиций в возобновление работы АЗС во многих регионах Украины, в том числе на деоккупированных территориях.

В мае прошлого года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети АЗС "Глуско". Речь идет о более чем 200 автозаправочных комплексах и объектах недвижимости, принадлежащих 31 юридическому лицу, в том числе "Глуско ритейл" и дочерним компаниям.

Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО "Укргаздобыча". С 2022 года право на ее использование имеет также ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг". Оба общества в составе "Нафтогаза" будут самостоятельно выбирать поставщиков для сетей АЗК в своем управлении и проводить самостоятельную ценовую политику.