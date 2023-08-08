В АРМА выбрали нового управляющего для сети АЗС "Glusco"

Министерство энергетики поддержало предложение Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о передаче сети автозаправочных станций "Glusco", ранее находившейся под управлением ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в АО "Укрнафта" по особой процедуре.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

Глава АРМА Елена Дума отметила, что при подписании соглашения "Укрнафту" обяжут ежемесячно платить в бюджет 5 млн грн от управления активом, что значительно превышает объемы, которые "Нафтогаз Ойл Трейдинг" перечислил за год (1,5 млн грн).

В новом договоре будет зафиксирован ряд существенных условий. "Укрнафта" будет вынуждена согласовывать с АРМА изменения в руководстве компании и обязуется предоставлять конкретную отчетную информацию со всех счетов, что ранее не выполнялось предыдущим руководителем.

Напомним, 3 августа Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разорвало договоры управления активами сети АЗС Glusco, которые были подписаны с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Проверка установила, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

При этом компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг" считает неправомерным прекращение АРМА договоров по управлению ею.

Напомним, что в мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети Glusco, которое связывали с тогдашним депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком: речь шла о более 200 автозаправочных комплексах и других объектах недвижимости, которые принадлежат 31 юрлицу.

Управляющим был определен "Нафтогаз Ойл Трейдинг", а заправкам стали заменять бренд на U.GO. В конце первого квартала 2023 года управитель перечислил в бюджет первые поступления от управления активом, однако они составили всего 378 тысяч гривен.