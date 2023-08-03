"Нафтогаз" больше не будет управлять заправками Glusco

Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разорвало договоры управления активами сети АЗС Glusco, которые были подписаны с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в АРМА, проверка установила, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

По состоянию на июль "Нефтегаз" эксплуатировал 68 заправок, а отчитывался о доходе только из 27 комплексов. Но и эти средства поступали не за счет торговли горючим и другими продуктами, а от сдачи недвижимости в аренду. То есть управляющий работал только как арендодатель.

За более чем год деятельности управляющего в госбюджет поступило чуть более 1,5 млн грн дохода. Потому АРМА решило прекратить договоры управления имуществом и корпоративными правами Glusco.

Агентство уже обратилось к правительству касательно срочного определения нового управляющего для активов.

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктору Медведчуку.

Proton Energy торговала нефтепродуктами "Роснефти". В частности, горючее поставлялось в Украину по нефтепроводу "Самара – Западное направление", украинский участок которого контролировало окружение Медведчука. После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли.

В июне 2021 года на корпоративные права сети Glusco наложили арест. В декабре сеть получила нового владельца – гражданина Греции.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нафтогазу".

Осенью "Нафтогаз" сообщил, что на базе Glusco начали открывать заправки под собственной торговой маркой U.GO.