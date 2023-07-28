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Арестованную сеть АЗС "Татнефти" хотят передать "Укрнафте"
Более 100 объектов сети АЗС, принадлежащих российской "Татнефти", планируется передать в управление компании "Укрнафта". Об этом свидетельствует сообщение Нацагентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Эти активы, расположенные в Харьковской и Полтавской областях, планируется передать в управление крупнейшей украинской нефтегазодобывающей компании по специальной процедуре на основе распоряжения Кабинета министров.
Такая возможность предусмотрена статьей 21-1 Закона об АРМА. Речь идет об исключительных случаях, когда существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям.
Как подчеркнула новоназначенная директор АРМА Елена Дума, приоритет государства заключается в оперативной передаче актива управляющему и одновременно в обеспечении эффективного управления, прежде всего уплаты надлежащего дохода в государственный бюджет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К сожалению, мной уже выявлены признаки неэффективного управления крупным арестованным бизнесом, что может повлечь за собой значительные потери для бюджета страны. Сейчас АРМА проверяет такие кейсы и будет предпринимать необходимые шаги для предотвращения подобных сценарий. Поэтому в данном случае нельзя допустить ситуацию низких доходов государства от управления масштабными энергетическими активами", - заявила она.
Как говорится в сообщении, в обсуждении согласования проекта соответствующего распоряжения Кабмина, на котором выступила Дума, также приняли участие представители Министерства экономики, Министерства финансов, Антимонопольного комитета и других заинтересованных органов. Указано, что проект будет доработан с учетом замечаний и предложений участников.
Напомним, что 31 мая прошлого года Украина арестовала 115 объектов недвижимого имущества, в том числе АЗС, нефтебазы, нежилые здания, земельные участкки и 118 бензовозов и автомобилей "Татнефти" на общую сумму около 400 миллионов гривен в рамках расследования дела по статье о финансировании действий в целях насильственной смены, свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Их передали АРМА.
Перед этим тогдашний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщал, что на базе сетей "Укрнафта" и Glusco в Украине планируют создать новую государственную сеть АЗС.
В мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре согласно вышеуказанной нормы закона ряда арестованных активов сети Glusco: речь шла о более чем 200 автозаправочных комплексах и других объектах недвижимости, принадлежащих 31 юрлицу.
Управляющим было определено ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", а заправкам стали заменять бренд на U.GO. В конце первого квартала 2023 года управляющий перечислил в бюджет первые поступления от управления активом, но они составили всего 378 тысяч гривен.
25 июля АРМА объявила о начале проверки эффективности управления крупнейшими активами, отдельно указав на ситуацию с "Нафтогаз Ойл Трейдингом". По словам Думы, за более года компания заплатила в бюджет всего 1,15 миллиона гривен с доходов от управления 89 АЗК, восемью земельными участками, двумя нефтебазами и корпоративными правами 35 юрлиц.
В свою очередь, "Укрнафта" перешла под контроль государства в начале ноября 2022 года: власти тогда решили изъять на период военного положения акции этой компании, а также "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), не принадлежавших государству. До этого "Укрнафта" фактически контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского через лояльный ей менеджмент, несмотря на наличие у государства формального большинства - 50%+1 акции.
"Приват" также ранее контролировал, в частности, сеть из 537 АЗС под брендом "Укрнафта". После получения государственного контроля "Укрнафта" по состоянию на декабрь давала понять, что физически контролирует только 449 из них. В мае же этого года сообщалось, что "Укрнафта" планирует увеличить сеть автозаправочных станций до 1200.