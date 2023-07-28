Арестованную сеть АЗС "Татнефти" хотят передать "Укрнафте"

Более 100 объектов сети АЗС, принадлежащих российской "Татнефти", планируется передать в управление компании "Укрнафта". Об этом свидетельствует сообщение Нацагентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Эти активы, расположенные в Харьковской и Полтавской областях, планируется передать в управление крупнейшей украинской нефтегазодобывающей компании по специальной процедуре на основе распоряжения Кабинета министров.

Такая возможность предусмотрена статьей 21-1 Закона об АРМА. Речь идет об исключительных случаях, когда существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям.

Как подчеркнула новоназначенная директор АРМА Елена Дума, приоритет государства заключается в оперативной передаче актива управляющему и одновременно в обеспечении эффективного управления, прежде всего уплаты надлежащего дохода в государственный бюджет.

"К сожалению, мной уже выявлены признаки неэффективного управления крупным арестованным бизнесом, что может повлечь за собой значительные потери для бюджета страны. Сейчас АРМА проверяет такие кейсы и будет предпринимать необходимые шаги для предотвращения подобных сценарий. Поэтому в данном случае нельзя допустить ситуацию низких доходов государства от управления масштабными энергетическими активами", - заявила она.

Как говорится в сообщении, в обсуждении согласования проекта соответствующего распоряжения Кабмина, на котором выступила Дума, также приняли участие представители Министерства экономики, Министерства финансов, Антимонопольного комитета и других заинтересованных органов. Указано, что проект будет доработан с учетом замечаний и предложений участников.

Напомним, что 31 мая прошлого года Украина арестовала 115 объектов недвижимого имущества, в том числе АЗС, нефтебазы, нежилые здания, земельные участкки и 118 бензовозов и автомобилей "Татнефти" на общую сумму около 400 миллионов гривен в рамках расследования дела по статье о финансировании действий в целях насильственной смены, свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Их передали АРМА.

Перед этим тогдашний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщал, что на базе сетей "Укрнафта" и Glusco в Украине планируют создать новую государственную сеть АЗС.

В мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре согласно вышеуказанной нормы закона ряда арестованных активов сети Glusco: речь шла о более чем 200 автозаправочных комплексах и других объектах недвижимости, принадлежащих 31 юрлицу.

Управляющим было определено ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", а заправкам стали заменять бренд на U.GO. В конце первого квартала 2023 года управляющий перечислил в бюджет первые поступления от управления активом, но они составили всего 378 тысяч гривен.

25 июля АРМА объявила о начале проверки эффективности управления крупнейшими активами, отдельно указав на ситуацию с "Нафтогаз Ойл Трейдингом". По словам Думы, за более года компания заплатила в бюджет всего 1,15 миллиона гривен с доходов от управления 89 АЗК, восемью земельными участками, двумя нефтебазами и корпоративными правами 35 юрлиц.

В свою очередь, "Укрнафта" перешла под контроль государства в начале ноября 2022 года: власти тогда решили изъять на период военного положения акции этой компании, а также "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), не принадлежавших государству. До этого "Укрнафта" фактически контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского через лояльный ей менеджмент, несмотря на наличие у государства формального большинства - 50%+1 акции.

"Приват" также ранее контролировал, в частности, сеть из 537 АЗС под брендом "Укрнафта". После получения государственного контроля "Укрнафта" по состоянию на декабрь давала понять, что физически контролирует только 449 из них. В мае же этого года сообщалось, что "Укрнафта" планирует увеличить сеть автозаправочных станций до 1200.