- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Крупнейшему работодателю в Украине продолжили бронирование от мобилизации военнообязанных сотрудников
3 мая Кабинет министров постановил продлить бронирование от мобилизации для некоторых категорий военнообязанных, в том числе железнодорожников.
Об этом говорится на сайте правительства Украины.
Соответствующее постановление №492 принял премьер-министр Денис Шмигаль, оно было опубликовано 3 мая 2024 года.
Правительство продолжило бронирование от мобилизации для железнодорожников
Железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Установить, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации предоставлены военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации на военное время" (Официальный вестник Украины, 2023 г., № 15, ст. 940), которые не закончились на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц.", - говорится в постановлении.
Заметим, по данным " Опендатабота ", крупнейшим работодателем Украины стала "Укрзализныця " - в компании работает 187 620 сотрудников.
Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных
После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.
Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.
"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.
Бронирование военнообязанных работников в Украине
Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.
В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.