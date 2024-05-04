Крупнейшему работодателю в Украине продолжили бронирование от мобилизации военнообязанных сотрудников

3 мая Кабинет министров постановил продлить бронирование от мобилизации для некоторых категорий военнообязанных, в том числе железнодорожников.

Об этом говорится на сайте правительства Украины.

Соответствующее постановление №492 принял премьер-министр Денис Шмигаль, оно было опубликовано 3 мая 2024 года.

Правительство продолжило бронирование от мобилизации для железнодорожников

Железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.

"Установить, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации предоставлены военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации на военное время" (Официальный вестник Украины, 2023 г., № 15, ст. 940), которые не закончились на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц.", - говорится в постановлении.

Заметим, по данным " Опендатабота ", крупнейшим работодателем Украины стала "Укрзализныця " - в компании работает 187 620 сотрудников.

Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.